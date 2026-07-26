Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapımı süren ve Van, Diyarbakır, Bitlis ile Siirt hattındaki ulaşımı doğrudan etkilemesi beklenen Tatvan Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor. Yaklaşık 10 kilometrelik güzergahı ve 5 bin 200 metrelik tünelleriyle bölgenin ulaşım yükünü hafifletecek projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde ulaşım yükünü önemli ölçüde hafifletmesi beklenen Tatvan Çevre Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kazandı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile Tatvan Çevre Yolu şantiyesini ziyaret eden Karakaya, Karayolları 11. Bölge Müdür Yardımcısı Hacı Emin Topçu ve yüklenici firma yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıya telefonla bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e bilgi veren Karakaya, daha sonra 10 bin 237 metrelik çevre yolu güzergahındaki tünel inşaatını, viyadükleri ve diğer çalışmaları inceledi, görevlilerden bilgi aldı.

Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt'i ilgilendiriyor! Dev ulaşım projesi için tarih belli oldu

TATVAN ÇEVRE YOLU 2027'DE TAMAMLANIYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün kentteki önemli yatırımlarından biri olan Tatvan Çevre Yolu'nun önemli ölçüde tamamlandığını belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Tamamlanma oranı gittikçe artıyor ve 2027 yılı içinde tamamlanıp bölgemizin, ilimizin ve Tatvan'ımızın hizmetine sunulacak. Teknik olarak zor ve mali yönüyle de güçlü bir proje. 10 bin 237 metrelik bir yol. 5 bin 200 metre civarında tünel var.

4 İLİ BİRDEN ETKİLEYECEK

Buna ek olarak 235 metrelik bir viyadük var. Bu ciddi oranda tamamlanma aşamasına geldi. T2 tüneli bu sene bitecek. T1 tüneli, köprü ve viyadük hızla devam ediyor. Tatvan ilçe trafiğini yüzde 50'nin üzerinde hafifletecek olan bu projenin tamamlanmasıyla inanıyoruz ki doğunun incisi Tatvan ilçemiz ciddi bir nefes alacak"

Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt'i ilgilendiriyor! Dev ulaşım projesi için tarih belli oldu

Karakaya, Tatvan Çevre Yolu'nun sadece Tatvan'a değil, Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt bölgesine hitap eden önemli bir proje olduğunu anlattı.

PROJELERİ TEK TEK SAYDI

Bitlis'in her tarafının şantiye alanı olduğunu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde ciddi yatırımları hayata geçirdiklerini anlatan Bedirhanoğlu, Tatvan'daki Doğumevi Kavşağı'nı tamamladıklarını kaydetti.

Van, Diyarbakır, Bitlis ve Siirt'i ilgilendiriyor! Dev ulaşım projesi için tarih belli oldu

Bitlis-Rahva ve Rahva-Tatvan arasındaki orta refüj, akıllı kavşak, sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Bedirhanoğlu, "Sahada çalışmalar sürerken muhakkak trafik sorunlarımız oluyor. Hemşehrilerimiz trafik anlamında bize sitemlerini iletiyor ama zahmetsiz rahmet olmaz. Hemşehrilerimize verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz ama Tatvan Çevre Yolu, Bitlis-Rahva ve Rahva-Tatvan arasındaki yol projemiz tamamlandığında şehrimiz yeni bir ulaşım aksına sahip olacak" dedi.

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