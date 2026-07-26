İstanbul'da kısa süren ancak oldukça etkili olan serin ve yağışlı hava bugün öğle saatlerinden itibaren kenti terk ediyor. AKOM, yeni haftayla birlikte yağış beklenmediğini açıklarken, sıcaklıkların yeniden 32 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'da etkisini sürdüren serin ve yağışlı havaya ilişkin yeni tahmin raporunu paylaştı. Açıklamaya göre kentte etkili olan yağışlı sistem bugün öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk edecek.

AKŞAMDAN İTİBAREN YAĞIŞ DURUYOR

AKOM'un değerlendirmesine göre gün içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış görülebilecek. Ancak akşam saatlerinden itibaren yağışın tamamen sona ermesi ve havanın açması bekleniyor.

Rapora göre sabah saatlerinde 21 derece ölçülen hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 27 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinde 25 dereceye, gece ise 23 dereceye gerilemesi beklenen sıcaklıklar, yeni haftayla birlikte yeniden artışa geçecek.

Tahminlere göre İstanbul'da hafta boyunca en yüksek sıcaklıklar 30 ila 32 derece arasında seyredecek. Nem oranının ise yüzde 40 ile yüzde 80 arasında değişmesi öngörülüyor.

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CUMARTESİYE KADAR HAVA AÇIK

AKOM, 27 Temmuz Pazartesi ile 1 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında kent genelinde yağış beklenmediğini duyurdu. Hafta boyunca havanın az bulutlu ve açık geçeceği, rüzgarın ise lodos yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların yeniden yükselmesiyle birlikte özellikle günün en sıcak saatlerinde yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması konusunda dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.

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