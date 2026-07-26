Ünlü şarkıcı Sefo, Samsun'un Bafra ilçesinde Bafra pidesini yapmak üzere tezgahın başına geçti. Kendi pidesini hazırlayan Sefo'nun pide hamuruna verdiği şekil dikkat çekti.

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali kapsamında Samsun'un Bafra ilçesine gelen ünlü şarkıcı Sefo, konserin ardından Bafra'nın coğrafi işaretli lezzeti Bafra pidesini kendi elleriyle yaptı.

Ünlü şarkıcı Sefo tezgahın başına geçti! Kendi pidesini yaptı, şekli dikkat çekti

Festival kapsamında Bafra'da bulunan 'Sefo' adıyla tanınan ünlü şarkıcı Seyfullah Sağır, konser sonrası bir pide restoranını ziyaret ederek, Bafra pidesi yaptı. Restoran işletmecisi Koray Çatan'ın yönlendirmesiyle tezgâhın başına geçen Sefo, hamurun hazırlanışını ve pide yapımının inceliklerini öğrendi.

Ünlü şarkıcı Sefo tezgahın başına geçti! Kendi pidesini yaptı, şekli dikkat çekti

PİDEYE VERDİĞİ ŞEKİL DİKKAT ÇEKTİ

Hamuru kendi elleriyle açan ve iç harcını yerleştiren Sefo, hazırladığı pideye farklı bir dokunuş katmak amacıyla hamura "S" harfi şeklini verdi. Sanatçı, bu sırada yaptığı esprili açıklamada, "Bu, Samsunspor'un S'si" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Sefo tezgahın başına geçti! Kendi pidesini yaptı, şekli dikkat çekti

Hazırladığı pideyi fırına veren Sefo, pişmesini heyecanla bekledi. Fırından çıkan sıcak pideyi restoranda bulunan vatandaşlara ikram eden şarkıcı alkış aldı. Samimi tavırlarıyla ilgi gören Sefo, hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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