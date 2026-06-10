Fabrika kuracaktı! Otomotiv devi 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti
Çinli otomotiv devi BYD, Manisa'da kurmayı planladığı 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını askıya aldı. Şirket yönetimi önceliği Macaristan'a verirken, Türkiye projesi için net bir takvim bulunmadığını açıkladı. İşte detaylar...
- BYD'nin Avrupa'daki önceliği Macaristan'daki üretim tesisi olarak belirtildi.
- Manisa'da kurulması planlanan fabrika için belirlenmiş net bir üretim takvimi bulunmuyor.
- 2024'te imzalanan anlaşma kapsamında Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasiteli bir fabrika ve Ar-Ge merkezi kurulması planlanıyordu.
- Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımın binlerce kişiye istihdam sağlaması hedefleniyordu.
- Fabrikanın Avrupa pazarına yönelik önemli bir üretim üssü olması bekleniyordu.
Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacağını duyurmuştu. Manisa'da kurulması planlanan fabrika ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
BYD'NİN ÖNCELİĞİ MACARİSTAN OLDU
Çinli firmanın üretim tesisine ilişkin çalışmaların durdurulduğu ve yatırım takviminin belirsizliğini koruduğu belirtildi. Reuters'a konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Avrupa'daki önceliğinin Macaristan'daki üretim tesisi olduğunu ifade etti.
MANİSA YATIRIMI ASKIYA ALINDI
Türkiye yatırımının şu aşamada askıya alındığını açıklayan Stella Li, Manisa'da kurulması planlanan fabrika için belirlenmiş net bir üretim takvimi bulunmadığını söyledi.
YILDA 150 BİN ARAÇ ÜRETECEKTİ
2024 yılında imzalanan anlaşma kapsamında BYD'nin Manisa'da yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika ve Ar-Ge merkezi kurması planlanıyordu. Yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki yatırımın binlerce kişiye istihdam sağlaması hedeflenirken, fabrikanın Avrupa pazarına yönelik önemli bir üretim üssü olması bekleniyordu.