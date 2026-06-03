2026 Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları %-9,65 düşüşle 356 bin 256’ya geriledi. Daralan pazarda Jeep %211, KG Mobility %96 ve Jaecoo %75 ile, satışları en çok artan ilk 3 marka oldu. BYD ise ilk 5 ayda geçen, yılın aynı dönemine göre yaklaşık 12 bin adet kayıp yaşadı. Bu kayıp, markanın satışlarında %-64 gibi yüksek bir oranda gerilemeye işaret etti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre sektörde %-7,40 oranında daralmaya işaret etti.

Sadece otomobil satışları dikkate alındığında ise 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde, geçen yıla göre %-9,65’lik düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları 356 bin 256 adet olarak gerçekleşti. Bu arada ilk 5 aylık dönemde hafif ticari araç pazarında %1,94’lük büyüme dikkat çekti. Hafif ticarideki satışlar 96 bin 882 adede yükseldi.

Pazar Segmenti Satış Adedi (2026 İlk 5 Ay) Değişim Oranı (%) Toplam Pazar (Otomobil + Hafif Ticari) 453.138 % -7,40 Sadece Otomobil 356.256 % -9,65 Hafif Ticari Araç 96.882 % +1,94

İşte otomobil sevenlerin tercihi! BYD düşüşte! 3 marka yükselişte…

SATIŞI EN ÇOK ARTAN MARKALAR

Markalar bazında bakıldığında, ocak-mayıs döneminde pazardaki daralmaya rağmen satışlarını artıranlar da belli oldu. 2026’da ilk 5 ay itibarıyla satışlarını en çok artıran markalar ve geçen yıla göre “adet bazında” artış performansları şöyle sıralandı:

- Renault: 9 bin 569 adet

- KG Mobility: 3 bin 584 adet

- TOGG: 2 bin 742 adet

- Volkswagen: 2 bin 513 adet

- Jeep: 2 bin 418 adet

- Jaecoo: 2 bin 178

- Volvo: 2 bin 96

Marka Adet Bazında Değişim Oransal Değişim (%) Öne Çıkan Notlar / Segment Renault +9.569 — Yerli üretim avantajı KG Mobility +3.584 % +96 En çok artan ilk 3 markadan biri (SUV) TOGG +2.742 — Yerli üretim / Elektrikli Volkswagen +2.513 — Orta-Lüks segment Jeep +2.418 % +211 Oransal olarak satışı en çok artan lider Jaecoo +2.178 % +75 En çok artan ilk 3 markadan biri (SUV) Volvo +2.096 — Orta-Lüks segment Audi -2.093 — Alman lüks segment düşüşte Chery -2.149 — Çin menşeili marka düşüşte Mercedes -2.377 — Alman lüks segment düşüşte Honda -2.502 — Düşüş trendinde Opel -2.536 — Düşüş trendinde Peugeot -3.371 — Düşüş trendinde Dacia -4.904 % -52 Oransal olarak en çok düşen ilk 3 markadan biri BMW -5.519 — Alman lüks segment düşüşte Ford -6.151 % -55 Oransal olarak en çok düşen ilk 3 markadan biri Fiat -10.010 — Yerli üretim olmasına rağmen ciddi düşüşte BYD -11.918 % -64 Hem adet hem oran bazında en çok düşen marka

Renault ve TOGG, yerli üretim avantajıyla bu yılın ilk 5 ayında satışlarını artırmayı başardı. Diğer markaların ise ağırlıklı olarak orta-lüks segment, elektrikli ve SUV gövde yapısına sahip üreticilerden oluşması dikkat çekti.

İşte otomobil sevenlerin tercihi! BYD düşüşte! 3 marka yükselişte…

SATIŞI EN ÇOK AZALAN MARKALAR

Yine ilk 5 ayda “adet bazında” satışları en çok azalan markalar ise şunlar oldu:

-BYD: -11 bin 918 adet

-Fiat: -10 bin 10 adet

-Ford: -6 bin 151 adet

-BMW: -5 bin 519 adet

-Dacia: -4 bin 904 adet

-Peugeot: -3 bin 371 adet

-Opel: -2 bin 536 adet

-Honda: -2 bin 502 adet

-Mercedes: -2 bin 377 adet

-Chery: -2 bin 149 adet

-Audi: -2 bin 93 adet

2026 otomobil pazarı analizi: Yükselenler ve gerileyenler

Satışı gerileyen markalara bakıldığında ise Fiat gibi yerli üretim markaların yanı sıra, Çinli BYD ve Chery, Alman Mercedes ve Audi markaları öne çıktı.

(Not: Listelerde 2 bin adet ve üzeri değişimler dikkate alınmıştır.)

İşte otomobil sevenlerin tercihi! BYD düşüşte! 3 marka yükselişte…

ORANSAL OLARAK TABLO

Bu arada oransal olarak bakıldığında;

-Satışlarını artıranlarda Jeep %211, KG Mobility %96 ve Jaecoo %75 artışla ilk 3 sırada yer aldı.

-Satışları azalanlarda ise BYD %-64, Ford %-55 ve Dacia %-52 ile ilk 3’ü oluşturdu.

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