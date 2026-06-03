İşte otomobil sevenlerin tercihi! BYD düşüşte! 3 marka yükselişte…
2026 Ocak-Mayıs döneminde otomobil satışları %-9,65 düşüşle 356 bin 256’ya geriledi. Daralan pazarda Jeep %211, KG Mobility %96 ve Jaecoo %75 ile, satışları en çok artan ilk 3 marka oldu. BYD ise ilk 5 ayda geçen, yılın aynı dönemine göre yaklaşık 12 bin adet kayıp yaşadı. Bu kayıp, markanın satışlarında %-64 gibi yüksek bir oranda gerilemeye işaret etti.
- 2026 Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti.
- Otomobil satışları 356 bin 256 adede düşerken, hafif ticari araç satışları 96 bin 882 adede yükseldi.
- Satışlarını adet bazında en çok artıran markalar Renault (9.569), KG Mobility (3.584) ve TOGG (2.742) oldu.
- Satışlarını adet bazında en çok azalan markalar ise BYD (-11.918), Fiat (-10.010) ve Ford (-6.151) oldu.
- Oransal olarak satışlarını en çok artıran markalar Jeep (%211), KG Mobility (%96) ve Jaecoo (%75) oldu.
- Oransal olarak satışları en çok azalan markalar BYD (%-64), Ford (%-55) ve Dacia (%-52) oldu.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde 453 bin 138 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre sektörde %-7,40 oranında daralmaya işaret etti.
Sadece otomobil satışları dikkate alındığında ise 2026 yılının Ocak-Mayıs döneminde, geçen yıla göre %-9,65’lik düşüş gerçekleşti. Bu dönemde otomobil satışları 356 bin 256 adet olarak gerçekleşti. Bu arada ilk 5 aylık dönemde hafif ticari araç pazarında %1,94’lük büyüme dikkat çekti. Hafif ticarideki satışlar 96 bin 882 adede yükseldi.
|Pazar Segmenti
|Satış Adedi (2026 İlk 5 Ay)
|Değişim Oranı (%)
|Toplam Pazar (Otomobil + Hafif Ticari)
|453.138
|% -7,40
|Sadece Otomobil
|356.256
|% -9,65
|Hafif Ticari Araç
|96.882
|% +1,94
SATIŞI EN ÇOK ARTAN MARKALAR
Markalar bazında bakıldığında, ocak-mayıs döneminde pazardaki daralmaya rağmen satışlarını artıranlar da belli oldu. 2026’da ilk 5 ay itibarıyla satışlarını en çok artıran markalar ve geçen yıla göre “adet bazında” artış performansları şöyle sıralandı:
- Renault: 9 bin 569 adet
- KG Mobility: 3 bin 584 adet
- TOGG: 2 bin 742 adet
- Volkswagen: 2 bin 513 adet
- Jeep: 2 bin 418 adet
- Jaecoo: 2 bin 178
- Volvo: 2 bin 96
|Marka
|Adet Bazında Değişim
|Oransal Değişim (%)
|Öne Çıkan Notlar / Segment
|Renault
|+9.569
|—
|Yerli üretim avantajı
|KG Mobility
|+3.584
|% +96
|En çok artan ilk 3 markadan biri (SUV)
|TOGG
|+2.742
|—
|Yerli üretim / Elektrikli
|Volkswagen
|+2.513
|—
|Orta-Lüks segment
|Jeep
|+2.418
|% +211
|Oransal olarak satışı en çok artan lider
|Jaecoo
|+2.178
|% +75
|En çok artan ilk 3 markadan biri (SUV)
|Volvo
|+2.096
|—
|Orta-Lüks segment
|Audi
|-2.093
|—
|Alman lüks segment düşüşte
|Chery
|-2.149
|—
|Çin menşeili marka düşüşte
|Mercedes
|-2.377
|—
|Alman lüks segment düşüşte
|Honda
|-2.502
|—
|Düşüş trendinde
|Opel
|-2.536
|—
|Düşüş trendinde
|Peugeot
|-3.371
|—
|Düşüş trendinde
|Dacia
|-4.904
|% -52
|Oransal olarak en çok düşen ilk 3 markadan biri
|BMW
|-5.519
|—
|Alman lüks segment düşüşte
|Ford
|-6.151
|% -55
|Oransal olarak en çok düşen ilk 3 markadan biri
|Fiat
|-10.010
|—
|Yerli üretim olmasına rağmen ciddi düşüşte
|BYD
|-11.918
|% -64
|Hem adet hem oran bazında en çok düşen marka
Renault ve TOGG, yerli üretim avantajıyla bu yılın ilk 5 ayında satışlarını artırmayı başardı. Diğer markaların ise ağırlıklı olarak orta-lüks segment, elektrikli ve SUV gövde yapısına sahip üreticilerden oluşması dikkat çekti.
SATIŞI EN ÇOK AZALAN MARKALAR
Yine ilk 5 ayda “adet bazında” satışları en çok azalan markalar ise şunlar oldu:
-BYD: -11 bin 918 adet
-Fiat: -10 bin 10 adet
-Ford: -6 bin 151 adet
-BMW: -5 bin 519 adet
-Dacia: -4 bin 904 adet
-Peugeot: -3 bin 371 adet
-Opel: -2 bin 536 adet
-Honda: -2 bin 502 adet
-Mercedes: -2 bin 377 adet
-Chery: -2 bin 149 adet
-Audi: -2 bin 93 adet
Satışı gerileyen markalara bakıldığında ise Fiat gibi yerli üretim markaların yanı sıra, Çinli BYD ve Chery, Alman Mercedes ve Audi markaları öne çıktı.
(Not: Listelerde 2 bin adet ve üzeri değişimler dikkate alınmıştır.)
ORANSAL OLARAK TABLO
Bu arada oransal olarak bakıldığında;
-Satışlarını artıranlarda Jeep %211, KG Mobility %96 ve Jaecoo %75 artışla ilk 3 sırada yer aldı.
-Satışları azalanlarda ise BYD %-64, Ford %-55 ve Dacia %-52 ile ilk 3’ü oluşturdu.