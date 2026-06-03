HAZİRAN 2026 OTOMOBİL FİYATLARI Haziran ayıyla birlikte otomobil markaları güncel fiyat listelerini peş peşe yayımladı. Renault, Dacia, Hyundai, Skoda ve BYD cephesinde bazı modellerde indirim, bazı modellerde zamlar dikkat çekerken, bazı markalar ise fiyatlarını sabit tutmayı tercih etti. Özellikle elektrikli otomobillerde yüz binlerce lirayı bulan kampanyalar öne çıkarken, bazı modellerde ürün gamı ve satış stratejilerinde değişikliğe gidildi. İşte Haziran 2026 itibarıyla markaların güncel fiyatları, indirimleri ve öne çıkan değişiklikler...

HAZİRAN 2026 OTOMOBİL FİYATLARI DACIA HAZİRAN FİYATLARI Dacia, Haziran ayı güncel fiyat listesini yayımladı. Türkiye'nin en ucuz otomobili unvanını koruyan Sandero'nun fiyatlarında Mayıs ayına göre herhangi bir değişiklik yapılmadı. 13 yıl aradan sonra yeniden Türkiye pazarına dönen Logan'ın fiyatı ise güncellenerek 1 milyon 699 bin TL seviyesine çıktı. Sandero Stepway modellerinde de fiyatlar sabit kalırken, Jogger ailesinin bazı versiyonlarında sınırlı artışlar dikkat çekti. Böylece Dacia, Haziran ayında modellerinin büyük bölümünde fiyatları korurken yalnızca Jogger'da küçük bir zam uyguladı. DACIA HAZİRAN 2026 FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

HAZİRAN 2026 OTOMOBİL FİYATLARI HYUNDAI HAZİRAN FİYATLARI Hyundai, Haziran 2026 fiyat listesini yayımlarken birçok modelde liste fiyatlarını sabit tuttu ve çeşitli kampanyalar duyurdu. Markanın elektrikli modeli IONIQ 5’in giriş versiyonunda 665 bin TL’yi aşan indirim uygulanırken, IONIQ 6’da da 110 bin TL’lik fiyat avantajı sunuldu. Tucson, Bayon ve i20 modellerinde de kampanyalar kapsamında önemli indirimler dikkat çekti. Buna karşın i20, i30, Bayon, Kona, Tucson ve elektrikli modellerin baz fiyatlarında Mayıs ayına göre herhangi bir değişiklik yapılmadı. Hyundai ayrıca bazı modellerin 2025 model yılı versiyonlarını satışta tutarken, 2026 model araçları da kampanyalı fiyatlarla müşterilere sunmaya devam ediyor. HYUNDAI HAZİRAN 2026 FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

HAZİRAN 2026 OTOMOBİL FİYATLARI SKODA HAZİRAN FİYATLARI Skoda, Haziran 2026 fiyat listesini güncelleyerek tüm modellerinde fiyat artışına gitti. Buna rağmen marka, birçok modelde yüksek tutarlı kampanyalar uygulayarak dikkat çekici indirimler sunmaya devam ediyor. Fabia, Scala, Octavia, Kamiq, Karoq, Kodiaq ve Superb modellerinde yüz binlerce lirayı bulan fiyat avantajları sağlanırken, bazı versiyonlarda indirim tutarı 780 bin TL’nin üzerine çıktı. Elektrikli modellerde ise en dikkat çekici kampanya, yaklaşık 850 bin TL indirimle satışa sunulan Elroq oldu. Böylece Skoda, Haziran ayında bir yandan zam yaparken diğer yandan büyük indirimlerle satışlarını desteklemeyi tercih etti. SKODA HAZİRAN 2026 FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

HAZİRAN 2026 OTOMOBİL FİYATLARI BYD HAZİRAN FİYATLARI BYD, Türkiye pazarındaki ürün gamını kademeli olarak daraltarak Haziran 2026 itibarıyla satışta yalnızca dört model bıraktı. Atto 2, Seal U EV, Dolphin ve son olarak Atto 3 modelleri satış listesinden çıkarıldı. Marka, Mayıs ayında olduğu gibi Haziran ayında da satışta kalan araçlarının fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadı. Güncel listede SEAL, SEALION 7, HAN ve TANG modelleri yer alırken, tüm araçların fiyatı 4 milyon TL'nin üzerinde bulunuyor. BYD HAZİRAN 2026 FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

HAZİRAN 2026 OTOMOBİL FİYATLARI RENAULT HAZİRAN FİYATLARI Renault, Haziran 2026 fiyat listesini yayımlarken birçok modelinde fiyatları sabit tuttu, bazı modellerde ise artışa gitti. Markanın en çok tercih edilen modellerinden Clio ve Megane Sedan'da Mayıs ayına göre herhangi bir zam yapılmadı. Duster cephesinde ise versiyona bağlı olarak 40 bin TL ile 90 bin TL arasında fiyat artışları gerçekleşti. Austral modelinde de 73 bin TL ile 74 bin TL arasında zam dikkat çekti. Elektrikli R5 E-Tech, Megane E-Tech, Scenic E-Tech ve Rafale modellerinin fiyatları ise Haziran ayında değişmeden kaldı. RENAULT HAZİRAN 2026 FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberle İlgili Daha Fazlası