Hyundai, 1 Haziran itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın bazı modellerine zam gelirken, bazı modellerde 665.000 TL’ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. İşte model model Hyundai Haziran 2026 fiyatları…

Güney Koreli marka Hyundai, Haziran ayı fiyat listesini güncelledi. Marka modellerinin fiyatını sabit tutarken, listeye eklenen ve çıkan modeller oldu.

Peki Haziran ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı? İşte Haziran 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…

MODEL MAYIS FİYATI HAZİRAN FİYATI FARK i20 1.470.000 TL 1.470.000 TL - i30 1.944.000 TL 1.944.000 TL - Bayon 1.560.000 TL 1.560.000 TL - Kona 2.340.000 TL 2.340.000 TL - Tucson 2.299.000 TL 2.299.000 TL - SANTA FE Hibrit 5.590.000 TL 5.590.000 TL - IONIQ 5 2.484.602 TL 2.484.602 TL - IONIQ 6 2.374.000 TL 2.374.000 TL - IONIQ 9 5.810.000 TL 5.810.000 TL - INSTER 1.550.000 TL 1.550.000 TL -

Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson, INSTER ve Ioniq 6 modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.



ELEKTRİKLİ IONİQ 5’TE 665 BİN TL’LİK İNDİRİM

Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 5’in giriş versiyonunda 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor. Ioniq 6’da ise 110 bin TL’lik indirim var.



2026 model Tucson’da 188 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 183 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.

HYUNDAİ İ20 HAZİRAN 2026 FİYATLARI

i20 Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1,0 T-GDI 90PS 6MT Jump 2026 Benzin Manuel 1.487.000 1.470.000 17.000 1,0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 2026 Benzin DCT 1.639.000 1.639.000 0 1,0 T-GDI 90PS 7DCT Style 2026 Benzin DCT 1.816.000 1.676.000 140.000 1,0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 2026 Benzin DCT 1.978.000 1.795.304 182.696 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR II-C 2026 Benzin DCT 1.831.000 1.691.000 140.000 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR II-C 2026 Benzin DCT 1.993.000 1.809.887 183.113

HYUNDAİ İ30 HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort 2026 Benzin DCT 1.944.000 1.944.000 1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.250.000 2.250.000

HYUNDAİ BAYON HAZİRAN 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.0 T-GDI 90PS Jump 2026 Benzin Manuel 1.587.000 1.560.000 27.000 1.0 T-GDI 90PS Jump 2026 Benzin DCT 1.760.000 1.750.000 10.000 1.0 T-GDI 90PS Style 2026 Benzin DCT 1.965.000 1.805.666 159.334 1.0 T-GDI 90PS Elite 2026 Benzin DCT 2.103.000 1.958.000 145.000 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR II-C 2026 Benzin DCT 1.980.000 1.775.249 204.751 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR II-C 2026 Benzin DCT 2.115.000 1.970.000 145.000

HYUNDAİ KONA HAZİRAN 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2025 Benzin DCT 2.340.000 2.340.000 0 1.6 T-GDI 180 PS Prime 2026 Benzin DCT 2.380.000 2.380.000 0 99 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.375.000 2.280.000 95.000

HYUNDAİ TUCSON HAZİRAN FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort 2025 Benzin DCT 2.351.000 2.299.000 52.000 1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus 2025 Dizel DCT 3.682.000 3.592.000 90.000 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort 2026 Benzin DCT 2.576.248 2.387.262 188.986 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime 2026 Benzin DCT 2.771.000 2.679.000 92.000 1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite 2026 Benzin DCT 3.378.000 3.248.000 130.000 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus 2026 Benzin DCT 3.715.000 3.585.000 130.000

INSTER HAZİRAN 2026 FİYATLARI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 71,1 kW Dynamic 2025 Elektrik Otomatik 1.550.000 1.550.000 84,5 kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.790.000 1.790.000 84,5 kW Cross Advance 2025 Elektrik Otomatik 1.840.000 1.840.000

IONIQ 5 HAZİRAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 125 kW Dynamic Visionroof 2026 Elektrik Otomatik 3.150.000 2.484.602 665.398 160 kW Advance 2026 Elektrik Otomatik 3.490.000 3.490.000 IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N 2025 Elektrik Otomatik 6.205.000 5.800.000 405.000

IONIQ 6 HAZİRAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) İndirim (TL) 111kW Advance 2025 Elektrik Otomatik 2.484.000 2.374.000 110.000

IONIQ 9 HAZİRAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 160kW (218PS) RWD Progressive 2026 Elektrik Otomatik 5.810.000 5.810.000 226kW (307PS) AWD Calligraphy 2026 Elektrik Otomatik 6.960.000 6.960.000

TUCSON HİBRİT HAZİRAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite 2026 Benzin Otomatik 3.720.000 3.720.000

SANTA FE HİBRİT HAZİRAN 2026 FİYATI

Versiyon Model Yılı Yakıt Vites Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive 2026 Benzin Otomatik 5.950.000 5.950.000

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