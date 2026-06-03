Hyundai Haziran fiyatlarını güncelledi: 665 bin TL’yi bulan indirim
Hyundai, 1 Haziran itibariyle geçerli olan yeni fiyat listesini açıkladı. Güncel listeye göre markanın bazı modellerine zam gelirken, bazı modellerde 665.000 TL’ye varan indirim kampanyaları yapılıyor. İşte model model Hyundai Haziran 2026 fiyatları…
- Hyundai modellerinin çoğunda fiyatlar sabit tutulurken, bazı modellerde indirim fırsatları sunuluyor.
- Elektrikli Ioniq 5'in giriş versiyonunda 665 bin TL'lik, Ioniq 6'da ise 110 bin TL'lik indirim bulunuyor.
- 2026 model Tucson'da 188 bin TL'ye varan indirimler mevcut.
- Bazı 2025 model yılının versiyonları hala satışta bulunuyor.
- Hyundai i20 modellerinde en fazla 183.113 TL'ye varan indirimler uygulanıyor.
Güney Koreli marka Hyundai, Haziran ayı fiyat listesini güncelledi. Marka modellerinin fiyatını sabit tutarken, listeye eklenen ve çıkan modeller oldu.
Peki Haziran ayı itibariyle Hyundai i20 ne kadar oldu? Hyundai modellerinde ne kazar zam yapıldı? İşte Haziran 2026 Hyundai güncel fiyat listesi…
|MODEL
|MAYIS FİYATI
|HAZİRAN FİYATI
|FARK
|i20
|1.470.000 TL
|1.470.000 TL
|-
|i30
|1.944.000 TL
|1.944.000 TL
|-
|Bayon
|1.560.000 TL
|1.560.000 TL
|-
|Kona
|2.340.000 TL
|2.340.000 TL
|-
|Tucson
|2.299.000 TL
|2.299.000 TL
|-
|SANTA FE Hibrit
|5.590.000 TL
|5.590.000 TL
|-
|IONIQ 5
|2.484.602 TL
|2.484.602 TL
|-
|IONIQ 6
|2.374.000 TL
|2.374.000 TL
|-
|IONIQ 9
|5.810.000 TL
|5.810.000 TL
|-
|INSTER
|1.550.000 TL
|1.550.000 TL
|-
Modellerden Kona, Kona Elektrik, Tucson, INSTER ve Ioniq 6 modellerinin 2025 model yılı versiyonları hala satışta.
ELEKTRİKLİ IONİQ 5’TE 665 BİN TL’LİK İNDİRİM
Markanın elektrikli modellerinden Ioniq 5’in giriş versiyonunda 665 bin TL’lik indirim uygulanıyor. Ioniq 6’da ise 110 bin TL’lik indirim var.
2026 model Tucson’da 188 bin TL, Bayon’da 200 bin TL, i20’de 183 bin TL’ye varan indirim fırsatı sunuluyor.
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HYUNDAİ İ20 HAZİRAN 2026 FİYATLARI
|i20 Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1,0 T-GDI 90PS 6MT Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.487.000
|1.470.000
|17.000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1.639.000
|1.639.000
|0
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1.816.000
|1.676.000
|140.000
|1,0 T-GDI 90PS 7DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|1.978.000
|1.795.304
|182.696
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|1.831.000
|1.691.000
|140.000
|1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|1.993.000
|1.809.887
|183.113
HYUNDAİ İ30 HAZİRAN AYI FİYAT LİSTESİ
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|1.944.000
|1.944.000
|1.6 T-GDI 150 PS DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.250.000
|2.250.000
HYUNDAİ BAYON HAZİRAN 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|2026
|Benzin
|Manuel
|1.587.000
|1.560.000
|27.000
|1.0 T-GDI 90PS Jump
|2026
|Benzin
|DCT
|1.760.000
|1.750.000
|10.000
|1.0 T-GDI 90PS Style
|2026
|Benzin
|DCT
|1.965.000
|1.805.666
|159.334
|1.0 T-GDI 90PS Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|2.103.000
|1.958.000
|145.000
|1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|1.980.000
|1.775.249
|204.751
|1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite GSR II-C
|2026
|Benzin
|DCT
|2.115.000
|1.970.000
|145.000
HYUNDAİ KONA HAZİRAN 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2025
|Benzin
|DCT
|2.340.000
|2.340.000
|0
|1.6 T-GDI 180 PS Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.380.000
|2.380.000
|0
|99 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.375.000
|2.280.000
|95.000
HYUNDAİ TUCSON HAZİRAN FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2025
|Benzin
|DCT
|2.351.000
|2.299.000
|52.000
|1.6 CRDi 136 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2025
|Dizel
|DCT
|3.682.000
|3.592.000
|90.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Comfort
|2026
|Benzin
|DCT
|2.576.248
|2.387.262
|188.986
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Prime
|2026
|Benzin
|DCT
|2.771.000
|2.679.000
|92.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4X2 DCT Elite
|2026
|Benzin
|DCT
|3.378.000
|3.248.000
|130.000
|1.6 T-GDI 180 PS 4x4 DCT Elite Plus
|2026
|Benzin
|DCT
|3.715.000
|3.585.000
|130.000
INSTER HAZİRAN 2026 FİYATLARI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|71,1 kW Dynamic
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.550.000
|1.550.000
|84,5 kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.790.000
|1.790.000
|84,5 kW Cross Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|1.840.000
|1.840.000
IONIQ 5 HAZİRAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|125 kW Dynamic Visionroof
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.150.000
|2.484.602
|665.398
|160 kW Advance
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|3.490.000
|3.490.000
|IONIQ 5 N 448 kW 4x4 N
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|6.205.000
|5.800.000
|405.000
IONIQ 6 HAZİRAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|İndirim (TL)
|111kW Advance
|2025
|Elektrik
|Otomatik
|2.484.000
|2.374.000
|110.000
IONIQ 9 HAZİRAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|160kW (218PS) RWD Progressive
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|5.810.000
|5.810.000
|226kW (307PS) AWD Calligraphy
|2026
|Elektrik
|Otomatik
|6.960.000
|6.960.000
TUCSON HİBRİT HAZİRAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI 215 PS HEV 4x2 AT Elite
|2026
|Benzin
|Otomatik
|3.720.000
|3.720.000
SANTA FE HİBRİT HAZİRAN 2026 FİYATI
|Versiyon
|Model Yılı
|Yakıt
|Vites
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.6 T-GDI HEV 239PS 4WD Progressive
|2026
|Benzin
|Otomatik
|5.950.000
|5.950.000