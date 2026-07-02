Bordo-mavililer, Ağustos 2025'te bonservisine 5 milyon euro ödediği Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi İsviçre ekibi Basel'e satın alma opsiyonuyla kiraladı.

İsviçre kulübü Basel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlaTrabzonspor ile 4 sezon daha sözleşmesi bulunan Kazeem Olaigbe'nin transferini duyurdu.

Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralık olarak geçirmişti.

Kazeem Olaigbe

OLAIGBE'DEN İLK AÇIKLAMA

Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Olaigbe, Basel'in köklü bir kulüp olduğunu belirterek, "FC Basel, uzun geleneğe sahip büyük bir kulüp ve genç oyuncuları geliştirmesiyle biliniyor. Tekniğim ve kalitemle takıma asistler ve gollerle katkı sağlamak istiyorum. Joggeli'de sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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