GÖKHAN KARATAŞ
Trabzonspor'da ayrılık: Gol ve asistler için sabırsızlıkla bekliyorum
Bordo-mavililer, Ağustos 2025'te bonservisine 5 milyon euro ödediği Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi İsviçre ekibi Basel'e satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Özetle DinleTrabzonspor'da ayrılık: Gol ve asistler için sabır...
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Spor 16 dk önce
İsviçre kulübü Basel, Trabzonspor ile sözleşmesi bulunan Kazeem Olaigbe'nin transferini duyurdu.
- Olaigbe, Trabzonspor ile 4 sezon daha sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki bir oyuncudur.
- Oyuncu, Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da forma giymiştir.
- Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Konyaspor'a kiralık olarak geçirmiştir.
- Olaigbe, Basel'in genç oyuncuları geliştirmesiyle bilinen köklü bir kulüp olduğunu belirtmiştir.
- Tekniği ve kalitesiyle takıma asistler ve gollerle katkı sağlamak istediğini ifade etmiştir.
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İsviçre kulübü Basel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlaTrabzonspor ile 4 sezon daha sözleşmesi bulunan Kazeem Olaigbe'nin transferini duyurdu.
Belçika'nın alt yaş milli takımlarında da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'a kiralık olarak geçirmişti.
OLAIGBE'DEN İLK AÇIKLAMA
Transfer sonrası açıklamalarda bulunan Olaigbe, Basel'in köklü bir kulüp olduğunu belirterek, "FC Basel, uzun geleneğe sahip büyük bir kulüp ve genç oyuncuları geliştirmesiyle biliniyor. Tekniğim ve kalitemle takıma asistler ve gollerle katkı sağlamak istiyorum. Joggeli'de sahaya çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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