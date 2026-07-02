2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında Senegal'i 3-2 mağlup eden Belçika, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Rudi Garcia yönetimindeki Belçika ile Pape Thiaw'ın çalıştırdığı Senegal karşı karşıya geldi.

BELÇİKA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Seattle'daki Lumen Field'da oynanan müsabakada 2-0 geriye düşen Belçika, üç dakikada bulduğu gollerle Senegal karşısında skoru 2-2'ye getirdi ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmaların son dakikasında kazandığı penaltıyı gole çeviren Belçika, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Senegal'in gollerini 25. dakikada Mouhamadou Diarra ve 51. dakikada Ismaïla Sarr kaydetti. Belçika'ya turu getiren golleri ise 86. dakikada Romelu Lukaku, ikincisi penaltıdan olmak üzere 89 ve 120+5. dakikalarda Youri Tielemans attı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Belçika'nın son 16 turundaki rakibi, ABD-Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.

Belçika - Senegal

BELÇİKA'DA GERGİNLİK

Belçika - Senegal mücadelesinin ikinci devresinde su molasına gidilirken Youri Tielemans ve Leandro Trossard arasında sinirler gerildi. İki oyuncu arasında tansiyon yükselirken araya giren takım arkadaşları olayın büyümesinin önüne geçti.

Belçika - Senegal

TARTIŞMA TATLIYA BAĞLANDI

Senegal karşısında 2-0 geriden gelerek skoru 2-2 yapan Belçika'da Youri Tielemans ve Leandro Trossard arasında yaşanan tartışma tatlıya bağlandı. Belçika'nın ikinci golünde asist yapan isim Trossard olurken golü atan futbolcu ise Tielemans oldu. Beraberlik golünün ardından iki futbolcu birbirine sarılarak golü kutladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası