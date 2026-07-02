Dünya Kupası'nda 2-0'dan tarihi geri dönüş: Tur bileti 120+5'te geldi!
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda normal süresi 2-2 biten maçın uzatma dakikalarında Senegal'i 3-2 mağlup eden Belçika, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
- Belçika, Seattle'daki Lumen Field'da oynanan maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen üç dakikada bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi.
- Uzatmalara giden maçta Belçika, 120. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek 3-2 galip geldi.
- Senegal'in gollerini 25. dakikada Mouhamadou Diarra ve 51. dakikada Ismaïla Sarr attı.
- Belçika'nın gollerini 86. dakikada Romelu Lukaku, 89. ve 120+5. dakikalarda (penaltıdan) Youri Tielemans kaydetti.
- Belçika'nın son 16 turundaki rakibi ABD-Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.
- Maçın ikinci devresinde su molası sırasında Youri Tielemans ve Leandro Trossard arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Rudi Garcia yönetimindeki Belçika ile Pape Thiaw'ın çalıştırdığı Senegal karşı karşıya geldi.
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BELÇİKA'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Seattle'daki Lumen Field'da oynanan müsabakada 2-0 geriye düşen Belçika, üç dakikada bulduğu gollerle Senegal karşısında skoru 2-2'ye getirdi ve maçı uzatmalara götürdü. Uzatmaların son dakikasında kazandığı penaltıyı gole çeviren Belçika, mücadeleden 3-2 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Senegal'in gollerini 25. dakikada Mouhamadou Diarra ve 51. dakikada Ismaïla Sarr kaydetti. Belçika'ya turu getiren golleri ise 86. dakikada Romelu Lukaku, ikincisi penaltıdan olmak üzere 89 ve 120+5. dakikalarda Youri Tielemans attı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Belçika'nın son 16 turundaki rakibi, ABD-Bosna Hersek eşleşmesinin galibi olacak.
BELÇİKA'DA GERGİNLİK
Belçika - Senegal mücadelesinin ikinci devresinde su molasına gidilirken Youri Tielemans ve Leandro Trossard arasında sinirler gerildi. İki oyuncu arasında tansiyon yükselirken araya giren takım arkadaşları olayın büyümesinin önüne geçti.
TARTIŞMA TATLIYA BAĞLANDI
Senegal karşısında 2-0 geriden gelerek skoru 2-2 yapan Belçika'da Youri Tielemans ve Leandro Trossard arasında yaşanan tartışma tatlıya bağlandı. Belçika'nın ikinci golünde asist yapan isim Trossard olurken golü atan futbolcu ise Tielemans oldu. Beraberlik golünün ardından iki futbolcu birbirine sarılarak golü kutladı.