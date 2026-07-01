2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında 1-0 geriye düşen İngiltere, ikinci yarıda kaptan Harry Kane'in golleriyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı ve son 16'da Meksika'nın rakibi oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere ile Sebastien Desabre'ın çalıştırdığı Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşılaştı.

KANE DUBLE YAPTI

Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakada 1-0 geriye düşen İngiltere, geri dönüşe imza atarak maçı 2-1'lik skorla kazandı. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 75 ve 86. dakikalarda Harry Kane kaydetti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin tek golü ise 7. dakikada Brian Kibambe Cipenga'dan geldi.

KANE'DEN 79 GOL

Bu sezon kulüp ve milli takım formasıyla toplamda 61 maçta görev yapan Harry Kane, 72 gol ve 7 asistlik muazzam bir performans sergiledi.

SON 16'DA RAKİP MEKSİKA

İngiltere, son 16 turunda Ekvador'u eleyen ev sahiplerinden Meksika'nın rakibi oldu.

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