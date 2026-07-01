UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Millî Takımımızın, gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül/ekim döneminde oynayacağı maçların stadyumları açıklandı.

FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklikle, 21 Eylül - 6 Ekim aralığındaki millî maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Ay-Yıldızlılar, ilk iki müsabakasında rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak, son iki maçında ise deplasmana gidecek.

A Millî Takımımız, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda; ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü İtalya ile Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynayacak.

Ay-Yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Dört karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.

Türkiye'nin Fransa, İtalya ve Belçika maçlarının statları açıklandı

Kocaeli Stadyumu, son olarak Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış, A Millî Takımımız sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

A Millî Takım, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynadığı son müsabakada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yenmişti.

Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu da İtalya ile Türkiye arasında 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanan özel maça ev sahipliği yapmış, müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

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