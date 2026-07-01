Bundesliga'da Eintracht Frankfurt forması giyen ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası'na erken vedasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Nürnberg'den Temmuz 2024'te Eintracht Frankfurt'a transfer olan Can Uzun, 19 Temmuz'da sona erecek 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden A Milli Futbol Takımı ile ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Can Uzun, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 2 maçta toplam 36 dakika süre aldı.

"MAALESEF İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki hücum oyuncusu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde turnuvayı düşünmek için kendime zaman ayırdım.

Ülkemize çok daha fazlasını yaşatmayı hayal etmiştik ama maalesef istediğimiz gibi olmadı.

Bu formayı giydiğim her dakika benim için çok değerliydi ve şans bulduğum her an elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.

Bu süre boyunca bizi destekleyen herkese teşekkür ederim. Sizin üzüntünüzü hissediyoruz çünkü biz de aynı üzüntüyü yaşıyoruz.

Bundan ders çıkaracağız, daha güçlü döneceğiz ve her zamankinden daha çok çalışmaya devam edeceğiz."

Can Uzun'un Instagram paylaşımı

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