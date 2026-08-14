Fenerbahçe sakatlığı duyurdu: Gençlerbirliği maçında yok
Fenerbahçe'nin tecrübeli eldiveni Mert Günok, MR görüntülemesinde üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmesi üzerine tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacak.
Sarı lacivertliler, Süper Lig'in ilk haftasındaki Gençlerbirliği maçında sakatlığı nedeniyle Mert Günok'un oynayamayacağını duyurdu.
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TEDBİR AMAÇLI OYNATILMAYACAK
Günok’un sağlık durumuna dair açıklamada, "Futbolcumuz Mert Günok’un Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedbir amaçlı olarak Gençlerbirliği kadrosunda yer almayacaktır." denildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
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