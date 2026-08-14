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T-Otomobil

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

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Türkiye'nin küresel mobilite üssü olma hedeflerinde kritik bir adım atıldı. Hyundai, Kocaeli İzmit'teki tesisinde ürettiği tam elektrikli IONIQ 3 ile yabancı bir otomotiv markasının, Türkiye'deki ilk tam elektrikli binek araç üretimini gerçekleştirdi. İlk etapta yıllık 30 bin adet üretilmesi planlanan ve 497 km menzil sunan yeni model, başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç edilecek. Bu yatırımla birlikte markanın Türkiye'deki yıllık toplam üretim kapasitesi 230 bin adede yükseldi.

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Kocaeli'de Hyundai IONIQ 3'ün seri üretimi başladı. Böylelikle Türkiye'de ilk kez yabancı bir otomotiv üreticisi tam elektrikli binek otomobil üretecek.

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen "Hyundai IONIQ 3 Seri Üretim Başlangıç Töreni" otomobilin tanıtımının yapıldığı video gösterimiyle başladı.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

Bakan Kacır tören yaptığı konuşmada, "Üretim kabiliyeti ve küresel değer zincirleriyle kurduğu güçlü bağlarla Türkiye, bugün Çin'den sonra Orta Avrupa ortasına kadar uzanan geniş kuşakta ürün ve pazar çeşitliliği açısından en önde gelen ihracatçı ülkedir." dedi.

Kacır, "Hyundai Türkiye'nin IONIQ 3 yatırımı, yeni nesil mobilite vizyonumuzun küresel otomotiv üreticileri nezdinde karşılık bulduğunun, ülkemizin güvenilir ve ölçeklenebilir üretim merkezi olarak konumlandırıldığının ispatıdır. Türkiye'yi elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde küresel üretim üssü haline getirme hedefimizde aşılmış çok kıymetli bir eşiktir." ifadelerini kullandı.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Boo Sukjong, burada yaptığı konuşmada, küresel mobilite endüstrisinde yeni paradigma açmak ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinde anlamlı bir dönüm noktası belirlemek üzere toplandıklarını söyledi.

"KARDEŞ ÜLKE TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI BÜYÜK STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

IONIQ 3'ün, Hyundai Motor'un geleceğe yönelik güçlü vizyonunu yansıtan kararlı çabalarının ve teknolojik yetkinliklerinin sonucu olduğunu dile getiren Boo, "Köklü bir milletin altyapısına ve nitelikli insan kaynaklarına sahip olan Türkiye bu yönüyle öne çıkan bir ülke olduğundan bugünkü seri üretim töreninin kardeş ülke Türkiye'de gerçekleştirilmiş olması büyük stratejik öneme sahiptir. Dahası, bu durum Koreli şirketlerin Türkiye'nin yerel otomotiv ekosistemiyle el ele vererek ileri teknolojiyle sürekli büyüme yolundaki sarsılmaz iradesini simgelemektedir." dedi.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

Boo, Güney Kore ve Türkiye'nin, güvenli ekonomik ortak olmanın ötesine geçerek geleceğin yüksek teknoloji sektörlerine birlikte liderlik eden ortaklar olarak yeni ufuklar açtığını ifade etti.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar da Türkiye otomotiv sanayisinin mobiliteye geçişinde yeni bir eşiği aştıklarını söyledi. Dünya ekonomisindeki jeopolitik gerilimlerin geçici istisna değil, kalıcı değişken olduğunu dile getiren Kibar, "Sermaye de yalnızca en düşük maliyeti olan yerlere değil, toplam riski yöneten, üretimi sürdüren ve pazara güvenle erişen ülkeleri aramaktadır." ifadesini kullandı.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

"TÜRKİYE, BELİRSİZLİĞİN YÜKSEK OLDUĞU BİR DÖNEMDE DAYANIKLILIĞIYLA ÖNE ÇIKIYOR"

Türkiye'nin, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Karadeniz havzalarını birbirine bağlayan lojistik ve enerji koridorlarının kavşağında güçlü sanayi tabanı ve dengeli politikaya sahip olduğuna, Türkiye'nin bu konumunun, yalnızca diplomatik ağırlık değil, üretim ve tedarik zincirleri için stratejik güvence olduğuna işaret eden Kibar, "Türkiye, belirsizliğin yüksek olduğu bir dönemde dayanıklılığıyla öne çıkmaktadır. Jeopolitik tansiyonun azalması ve ticaret akımlarının yeniden dengelenmesiyle sahip olduğu sanayi, lojistik ve enerji altyapısının ekonomik değeri çok daha görünür hale gelecektir." diye konuştu.

Hyundai Motor Türkiye ile Kibar Holding'in yıllardır birlikte yol yürüdüğünü ifade eden Kibar, "30 yılı aşkın sürede bu ortaklık, teknoloji transferi yapan, ihracatla büyüyen ve pek çok ilki gerçekleştiren örnek sanayi iş birliğine dönüştü." dedi.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLECEK

Hyundai Türkiye, Kocaeli'de ilk aşamada yıllık 30 bin adet IONIQ 3 üretecek. Böylelikle, 2025'te Türkiye'de 197 bin araç üreten Hyundai Türkiye'nin, toplam üretim kapasitesi 230 bin adede ulaşacak. Üretimin Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlara ihracı hedefleniyor.

29 DAKİKADA YÜZDE 10’DAN YÜZDE 80’E ŞARJ

Azami sürüş menzili 497 kilometre olan ve 0’dan 100 km/sa'ya 9 saniyede hızlanan IONIQ 3, DC hızlı şarj ile yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 29 dakikada şarj olabiliyor. Ayrıca 22 kW’a kadar şarj kapasitesi sunan ev tipi AC wallbox’larla da uyumluluk sağlıyor.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

IONIQ 3, yeni “Aero Hatch” gövde stilinin zarif silüetiyle günlük sürüşlerini bir üst seviyeye taşırken, IONIQ ailesine özgü piksel aydınlatması, ön ve arkada otomobilin ortasında yer alan, Mors alfabesinde “H” harfini simgeleyen dört noktayla dikkat çekiyor.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

Dışarıdan bakıldığında kompakt görünüme sahip, iç mekanında ise ferahlık sunan IONIQ 3’ün esnek iç mekanı, konfor için tasarlandı. Hyundai tasarımcıları, “Tasarlanmış İç Mekan” yaklaşımıyla, otomobilin içindeki öğeleri sıcak ve davetkar bir yaşam alanı oluşturmak için, birer mobilya gibi düzenlediler. Uzun aks aralığı ve düz zemini sayesinde geniş bir diz ve baş mesafesi sunan IONIQ 3, 441 litrelik bagajıyla da günlük kullanımı daha pratik hale getiriyor.

Hyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!
Başlık ResmiHyundai IONIQ 3 Kocaeli'de banttan indi: İşte Türkiye'de üretilen ilk yabancı elektrikli araç!

YENİ PLEOS CONNECT BİLGİ-EĞLENCE SİSTEMİ

Berrak grafiklerin, sezgisel ekranların ve yapay zeka tabanlı ses tanıma özelliğine sahip kesintisiz bağlantı özellikleri, IONIQ 3'te yer alıyor. Pleos Connect bilgi-eğlence sistemini ilk kez Avrupalı kullanıcılarla buluşturacak olan IONIQ 3, segmentte çıtayı daha da yukarı taşıyor. IONIQ 3'te, otomobil fonksiyonlarına, navigasyona ve geniş bir yelpazedeki kişiselleştirme seçeneklerine kolay erişim sağlayan 12,9” ve 14,6” ekranlar bulunuyor.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İzmit
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