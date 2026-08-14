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Bakan Göktaş'tan taciz iddiasıyla dövülen vekille ilgili açıklama: Takipçisi olacağız

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Bakan Göktaş'tan taciz iddiasıyla dövülen vekille ilgili açıklama: Takipçisi olacağız
Fotoğraf Başlığı AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, NÜFUS POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISINA KATILDI (İHA/ANKARA-İHA)Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dinamik nüfus yapımızı koruyarak mevcut politikalarımızı güçlendirmeye ve ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir kadını taciz ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Göktaş "İddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız." dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne’de CHP'li Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında taciz iddialarının takipçisi olacağını söyledi.

Bakan Göktaş, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda, Edirne’de bir milletvekili hakkında kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece ciddi olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"HİÇBİR UNVANIN HUKUK DIŞI KORUMA OLUŞTURMASI KABUL EDİLEMEZ"

"Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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