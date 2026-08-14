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Spor

Galatasaray'da bir veda daha: Transfer TFF'ye bildirildi

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Galatasaray'da bir veda daha: Transfer TFF'ye bildirildi

Sarı-kırmızılılar, sözleşmeleri sona eren Mauro Icardi, Gökdeniz Gürpüz ve Batuhan Şen ile Serie A ekibi Udinese'ye giden Nicolo Zaniolo ve çaykur Rizespor'a kiralanan Ahmed Kutucu'nun ardından bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı.

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Gökhan Karataş
GÖKHAN KARATAŞ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmeyen Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Takım takım gezen golcü oyuncu, sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK'ye kiralık olarak gönderildi.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 65 maçta 12 gol ve 4 asistle oynadı.
Başlık ResmiHalil Dervişoğlu, Galatasaray formasıyla çıktığı 65 maçta 12 gol ve 4 asistle oynadı.

RESMİ İMZAYI ATTI

Sarı-kırmızılı kulüp, 26 yaşındaki forvetin transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Dervişoğlu, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın da katılımıyla kendisini sezon sonuna kadar kırmızı-siyahlı kulübe bağlan sözleşmeye imza attı.

TFF kayıtlarına göre; Halil Dervişoğlu'nun transfer ve lisans detayları
Başlık ResmiTFF kayıtlarına göre; Halil Dervişoğlu'nun transfer ve lisans detayları

GAZİANTEP'E DÖNDÜ

2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Hatayspor, 2024-2025'te Gaziantep temsilcisinde kiralık oynayan, aynı şekilde geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor’da geçiren Halil Dervişoğlu'nun, Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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