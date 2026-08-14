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Ekonomi

ÖTV indirimi sonrası motorine ve benzine yeniden zam geldi

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ÖTV indirimi sonrası motorine ve benzine yeniden zam geldi
Fotoğraf Başlığı ÖTV indirimi sonrası motorine ve benzine yeniden zam geldi

Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla 9,25 liralık dev indirim yapılmıştı. Ancak küresel piyasadaki fiyat dalgalanmaları nedeniyle bugün motorine 8,89 TL, benzine ise 1,52 TL zam geldi.

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Türkiye akaryakıt piyasasında Cumhurbaşkanı kararıyla motorinde maktu ÖTV'nin sıfırlanmasının sonrasında gözler fiyat tabelalarına dönmüştü. Vergi indiriminin resmi olarak yürürlüğe girmesiyle beraber motorin grubunda 9,25 TL'lik bir indirim yapılmış olsa da gece yarısı hem motorine hem de benzine tekrardan zam geldi.

14 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorine 8,89 TL, benzine ise 1,52 TL zam yapıldı. Böylece dün yapılan 9 lira 25 kuruşluk ÖTV indirimi bir sonra erimiş oldu.

MOTORİNDE VERGİ SIFIRLANMIŞTI

Resmî Gazete’de paylaşılan kararla 13-31 Ağustos tarihleri arasında motorindeki ÖTV sıfırlanmıştı. Vergi indiriminin yapılmasıyla beraber pompa fiyatlarında 9,25 TL'lik indirim yapılmıştı.

Fakat küresel rafineri fiyatlarında meydana gelen sert artış, vergi sıfırlamasının sağladığı maliyet avantajını sildi süpürdü. Bu gelişmeyle beraber, uygulanan vergi indirimine karşın pompa fiyatlarında artış kaçınılmaz duruma geldi.

Şu anda İstanbul Avrupa yakasında güncel olarak benzinin litre fiyatı 71,43 liradan, motorinin litresi ise 79,68 liradan satılıyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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