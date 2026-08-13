İzmir'de elektrik kesintisi! 14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

İzmir elektrik kesintisi programı 14-15 Ağustos 2026 tarihleri için vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından planlanan şebeke çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde enerji hizmetinde geçici aksamalar yaşanabilecek. Kesintiden etkilenecek ilçe ve mahalleler ile "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı güncel çalışma programı üzerinden takip ediliyor.

İzmir'de planlı elektrik kesintilerinin uygulanacağı bölgeler 14 Ağustos Cuma ve 15 Ağustos Cumartesi günleri öncesinde araştırılıyor. Şebeke yenileme, bakım ve benzeri çalışmalar kapsamında hazırlanan programda kesintilerin başlangıç ve tahmini bitiş saatleri bölgelere göre farklılık gösteriyor. GDZ Elektrik'in programı güncellenebildiği için vatandaşların bulundukları ilçe ve mahalleye ilişkin son durumu kesinti sorgulama ekranından kontrol ediyor.

14 AĞUSTOS İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Çaltılıdere (Bayırkent Sk., Çaltilidere Gül Sk., Çaltılıdere Cami Sk., Çaltılıdere Deniz Sk., Çaltılıdere Hacılar Sk., Çaltılıdere Karanfil Sk., Çaltılıdere Lale Sk., Çaltılıdere Nergiz Sk., Çaltılıdere Okul Sk., Çaltılıdere Yalı Küme Evleri, Çanakkale Cd., Hacılar Sk., Haziran Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasım Sk., Mart Sk., Mayıs Sk., Nisan Sk., Ocak Sk., Şubat Sk., Tavus Sk.)

09:00 - 16:30 Örnekkent (1400. Sk., 1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1426. Sk., Zübeyde Hanım Cd.)

Bergama elektrik kesintisi:

10:00 - 17:00 Bozyerler (2775 Sk., 2776. Sk., Yuntdağ Yolu), Zeytindağ (2775 Sk., Yuntdağ Yolu)

Çeşme elektrik kesintisi:

09:00 - 12:00 Altınkum (200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 204. Sk.), Çiftlik (123. Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 135/1 sk, 135/1. Sk., 141. Sk., 43. Sk.)

12:00 - 17:00 Ovacık (7000. Sk., 7049. Sk., 7053. Sk., 7053/1. Sk., 7060. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7068/1. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7078. Sk., 7080. Sk., 7081. Sk., 7083/1. Sk., 7088. Sk., 7091. Sk., 7094. Sk., 7110. Sk.), Reisdere (6001. Sk., 6002. Sk., 6004. Sk., 6006. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6012/1. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033/2. Sk., 6058. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6071/1. Sk., 6074. Sk., 6079. Sk., 6080/1. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6084. Sk., 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6099/3. Sk., 6099/4. Sk., 6099/5. Sk., 6101. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6135. Sk., 6139. Sk., 6146. Sk.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Foça elektrik kesintisi:

10:00 - 17:00 Fevzi Çakmak, Hacıveli (20. Sk., 20/4. Sk., 39/1. Sk., 40/1. Sk., 40/2. Sk., 40/4. Sk., 407. Sk., 409. Sk., 411. Sk., 411/1. Sk., 412. Sk., 412/1. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 414/1. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 430. Sk., 434/1. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 440. Sk., Foça İzmir Karayolu Sk.), Ilıpınar, Kazım Dirik (10/2. Sk., 407. Sk., 466. Sk., 467. Sk., 468. Sk., 469. Sk., 470. Sk., 471. Sk., 472. Sk., 7/3. Sk.), Kemal Atatürk (571. Sk., 575. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 593. Sk., 594. Sk., Atatürk Cd.), Koca Mehmetler (40/5. Küme Evleri, 430. Sk., 440. Sk., Şehit Er Veli Yılmaz Sk.), Mustafa Kemal Atatürk, Yenibağarası (20. Sk., Zeytinköy Mevkii Küme Evleri), Yeniköy

01:00 - 07:00 Fevzi Çakmak (Ali Stair Cd., Kısa Sk., Yıldız Sk., Ziya Garip Sk.), Mustafa Kemal Atatürk (Ali Stair Cd., Ali Yeğen Sk., Anı Sk., Ata Cd., Atalay Sk., Aydın Sk., Ayışığı Sk., Azim Sk., Benel Sk., Dinçer Sk., Dünya Sk., Efe Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Günışığı Sk., Hayat Sk., Işın Sk., İzmir Cd., Karagöz Cd., Karayel Sk., Kasaplar Sk., Kaşıkcı Sk., Kaynar Sk., Kıvanç Sk., Köşk Sk., Lozan Cd., Merkez Cd., Orhan Gazi Cd., Oruç Reis Cd., Sefa Dinçer Sk., Şirin Sk., Tunç Sk.)

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

13:00 - 17:00 Damlacık (9267/1. Sk., 9267/2. Sk., 9533. Sk., 9534), Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (9255. Sk., 9267. Sk., 9267/1. Sk., Şehit Mustafa Akmansoy Cd.)

Menemen elektrik kesintisi:

11:00 - 13:00 Camiikebir (313. Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu), Yıldırım (35/17. Sk., 35/9. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Ödemiş elektrik kesintisi:

09:30 - 15:30 Köfündere (Köfündere Küme Evleri)

09:00 - 17:00 Demircili (Demircili Küme Evleri), Işık (Işıklar Küme Evleri, Yukarı Aktaş Küme Evleri), Seyrekli (Seyrekli Küme Evleri), Şirinköy, Yeniköy (Aşağı Aktaş Küme Evleri, Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu, Şehit Cengiz Topel Küme Evleri, Tepecik Sk., YENİKÖY KAHVELERİ, Yeniköy Kahveleri Küme Evleri, Yeniköy Küme Evleri)

Seferihisar elektrik kesintisi:

10:00 - 16:30 Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

08:30 - 16:29 Ulamış (1401. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1403/1. Sk., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1416. Sk., 1416/1 Küme Evleri, 1417. Sk., 1420. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Çeşme Cd., Hamam Cd.)

Tire elektrik kesintisi:

09:00 - 16:00 Akmescit (Akmescit Cumhuriyet Küme Evleri, Akmescit Köyü, Akmescit Menderes Küme Evleri, Kuzyaka Sk.), Armutlu (Armutlu Küme Evleri, Yemisler Yolu Küme Evleri), Başköy (1. Karşıyaka Sk., 2. Karşıyaka Sk., Başköy, Başköy Atatürk Meydanı, Başköy Cami Sk., Başköy Cumhuriyet Sk., Başköy Halk Sk., Başköy Köyü İç Yolu, Duman Dere Sk., Dumandere Kayali Küme Evleri, Kureş Küme Evleri, Yeşildere Küme Evleri), Çukurköy (Ceritler Küme Evleri, Çukurköy Değirmen Küme Evleri, Çukurköy Merkez Küme Evleri, çukurköy sarpça ara yol, Sarpça Küme Evleri, Yarbaşı Küme Evleri), Hisarlık (Çukurköy Yol Altı Küme Evleri, Çukurköy Yol Üstü Küme Evleri, Hisarlık Değirmen Küme Evleri, Hisarlık Köy Altı Küme Evleri, hisarlık köy yolu, Keller Kırığı Küme Evleri, Selçuk Cd., Yuvalı Küme Evleri), İbni Melek (Selçuk Cd.), Kaplan (Batıdağ Küme Evleri, Kaplan Köy Üstü Küme Evleri), Musalar (1. Küme Evleri, Alan Başı Küme Evleri, Musalar Köyü Yolu, Musalar Yolu Küme Evleri), Ortaköy (Ortaköy Merkez Küme Evleri, Ortaköy Yayla Küme Evleri, Yemişler Köyü Yolu, Yeşildere Küme Evleri), Somak (Aydın Tire Yolu, İncirliova Tire Yolu), Topalak (Alan Küme Evleri, Dereiçi Sk., Mersindere Sk., Topalak Atatürk Sk., Topalak Cumhuriyet Sk., Topalak Köyü), Toparlar (Pınar Sk., Toparlar Köyü İç Yolu, Toparlar Yolu), Turan (Yığıntaş Küme Evleri), Yemişler (Yemişler Köyü İç Yolu, Yemişler Köyü Yolu)

Beydağ elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Erikli (Erikli İç Yolu, Erikli Köyü İç Yolu, Erikli Patika Yolu, Patika, Sedef Küme Evleri)

İzmir'de elektrik kesintisi! 14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Çiğli elektrik kesintisi:

10:00 - 14:00 İnönü (9 Eylül Cd., 9202. Sk., 9202/1. Sk., 9203. Sk., 9216. Sk., 9219. Sk., 9220. Sk., 9221. Sk., 9222. Sk., 9223. Sk., 9225. Sk., 9501. Sk., 9501/1. Sk., 9503. Sk., 9503/1. Sk., 9505/3. Sk.)

Gaziemir elektrik kesintisi:

09:00 - 15:00 Aktepe (118/6. Sk., 118/7. Sk., 118/8. Sk., 118/9. Sk., 120. Sk., 137. Sk., 141. Sk., 142. Sk., Şehit Süleyman Ergin Cd., Aktepe (121. Sk., 122. Sk., 135. Sk.)

Bayraklı elektrik kesintisi:

01:00 - 05:00 Turan (1649. Sk., 1653. Sk., 1654. Sk., Turan Metro İstasyonu)

09:00 - 17:00 Org. Nafiz Gürman (7161/4. Sk., 7161/5. Sk., 7171. Sk., 7353/9. Sk.), Yamanlar (7353. Sk., 7353/10. Sk., 7353/13. Sk., 7353/9. Sk., 7355. Sk.), Yamanlar (7353/14. Sk.), Onur (7357. Sk., 7357/3. Sk., 7371. Sk., 7399/3. Sk., 7399/4. Sk., 7399/5. Sk., 7399/6. Sk.), Onur (7357. Sk., 7357/1. Sk., 7357/3. Sk., 7371. Sk., 7398/7. Sk., 7398/8. Sk., 7399. Sk., 7399/1. Sk., 7399/2. Sk.)

09:30 - 13:00 Alpaslan (1620/10. Sk., 1620/13. Sk., 1620/19. Sk., 1620/23. Sk., 1620/25. Sk., 1620/30. Sk., 1620/42. Sk., 1620/43. Sk., 1620/55. Sk.),

13:00 - 17:00 Fuat Edip Baksı (1609/10. Sk., 1609/11. Sk., 1609/15. Sk., 1609/16. Sk., 1609/4. Sk., 1609/6. Sk., 1609/7. Sk., 1609/8. Sk., 1609/9. Sk., 1620/2. Sk., 1626/3. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1627/2. Sk., 1627/3. Sk., 1627/4. Sk., 1629. Sk., 1629/1. Sk., 1629/2. Sk., 1629/3. Sk., 1629/4. Sk.), Fuat Edip Baksı (1609/2. Sk., 1620/2. Sk., 1626. Sk., 1626/2. Sk., 1626/3. Sk., 1626/4. Sk., 1627. Sk., 1627/1. Sk., 1629. Sk., 1629/4. Sk., 1629/5. Sk., 1639. Sk.)

15 AĞUSTOS İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa elektrik kesintisi:

09:20 - 17:20 Karakuzu (Akyol Sk., Çimen Sk., Eğitim Sk., Fidan Sk., Karakuzu Bademli Sk., Karakuzu Çağdaş Sk., Karakuzu Çiçek Sk., Karakuzu Gül Sk., Karakuzu İnönü Kümesi, Karakuzu Okul Sk., Palamut Sk., Sağlık Sk., Sakarya Sk., Uysal Sk.)

09:00 - 17:00 Uzunhasanlar (27/23. Sk., 27/27. Sk., Kavaklı Küme Evleri, Uzunhasanlar Bademli Küme Evleri, Uzunhasanlar Geçici Mera Küme Evleri, Uzunhasanlar Sk., Uzunhasanlar Yeni Küme Evleri)

Bayındır elektrik kesintisi:

10:00 - 14:00 Havuzbaşı

Bergama elektrik kesintisi:

09:00 - 13:00 İslamsaray

10:00 - 17:00 Oruşlar (Oruçlar Köyü, Oruşlar Küme Evleri)

İzmir'de elektrik kesintisi! 14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Bornova elektrik kesintisi:

09:00 - 09:30 Atatürk (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 830. Sk., 830/1. Sk., 831. Sk., 832. Sk., 832/1. Sk., 839/1. Sk., 839/2. Sk., 840. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 847/1. Sk., 852. Sk., 893. Sk., 893/1. Sk., 893/2. Sk., 893/3. Sk., 894. Sk., 896. Sk., 910. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, İstiklal Cd., Yavuz Cd., Ziya Gökalp Cd.), Doğanlar (1401/1. Sk.), Ergene (454. Sk., 455. Sk., 455/1. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 540. Sk.), Erzene (Ankara Cd.), Evka 3 (Ankara Cd.), Kazımdirik (153. Sk., 154. Sk., 157. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 175. Sk., Süvari Cd.), Kızılay (471. Sk., 473. Sk., 475. Sk., 502. Sk., 502/1. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 508. Sk., 508/1. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 511/1. Sk., 511/3. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 513/1. Sk., 513/2. Sk., 513/3. Sk., 514. Sk., 514/1. Sk., 514/2. Sk., Bornova Gençlik Ve Spor Park İçi Yolu, Hürriyet Cd., İstiklal Cd., Ziya Gökalp Cd.), Mevlana

12:00 - 12:30 Atatürk (829. Sk., 829/1. Sk., 829/2. Sk., 830. Sk., 830/1. Sk., 831. Sk., 832. Sk., 832/1. Sk., 839/1. Sk., 839/2. Sk., 840. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 847/1. Sk., 852. Sk., 893. Sk., 893/1. Sk., 893/2. Sk., 893/3. Sk., 894. Sk., 896. Sk., 910. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, İstiklal Cd., Yavuz Cd., Ziya Gökalp Cd.), Doğanlar (1401/1. Sk.), Ergene (454. Sk., 455. Sk., 455/1. Sk., 456. Sk., 457. Sk., 458. Sk., 537. Sk., 538. Sk., 540. Sk.), Erzene (Ankara Cd.), Evka 3 (Ankara Cd.), Kazımdirik (153. Sk., 154. Sk., 157. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 171. Sk., 172. Sk., 174. Sk., 175. Sk., Süvari Cd.), Kızılay (471. Sk., 473. Sk., 475. Sk., 502. Sk., 502/1. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 507/1. Sk., 508. Sk., 508/1. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 511. Sk., 511/1. Sk., 511/3. Sk., 512. Sk., 513. Sk., 513/1. Sk., 513/2. Sk., 513/3. Sk., 514. Sk., 514/1. Sk., 514/2. Sk., Bornova Gençlik Ve Spor Park İçi Yolu, Hürriyet Cd., İstiklal Cd., Ziya Gökalp Cd.), Mevlana

09:30 - 13:00 Atatürk (867. Sk., 868. Sk., 868/1. Sk., 868/2. Sk., 869. Sk., 874. Sk., 876. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 916/1. Sk., 916/2. Sk., 918. Sk., 919. Sk., 925/3. Sk., 927. Sk., 928/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Süleymaniye Cd., Ziya Gökalp Cd.), Atatürk (845/1. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 849. Sk., 850. Sk., 850/1. Sk., 851. Sk., 852. Sk., 852/1. Sk., 853. Sk., 857. Sk., 857/1. Sk., 858. Sk., 858/1. Sk., 858/2. Sk., 858/3. Sk., 858/4. Sk., 859. Sk., 861/1. Sk., 862. Sk., 864. Sk.)

09:00 - 13:00 Atatürk (829/1. Sk., 832. Sk., 832/1. Sk., 839/1. Sk., 839/2. Sk., 840. Sk., 841. Sk., 842. Sk., 843. Sk., 845. Sk., 846. Sk., 847. Sk., 847/1. Sk., 852. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, Yavuz Cd., Ziya Gökalp Cd.), Kızılay (Hürriyet Cd., Ziya Gökalp Cd.)

13:00 - 17:00 Atatürk (836. Sk., 837/2. Sk., 837/3. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 865/1. Sk., 865/2. Sk., 866. Sk., 876. Sk., 877. Sk., 878. Sk., 879. Sk., 879/2. Sk., 879/3. Sk., 879/4. Sk., 880. Sk., 882. Sk., 883. Sk., 883/1. Sk., 885. Sk., 891. Sk., 895. Sk., Park İçi Yolu, Ziya Gökalp Cd.) Atatürk (834. Sk., 835. Sk., 836/1. Sk., 887. Sk., 888. Sk., 889. Sk., 893. Sk., 894. Sk., 895. Sk., 896. Sk., 896/1. Sk., 898. Sk., 910. Sk., Park İçi Yolu, Yavuz Cd.)

İzmir'de elektrik kesintisi! 14-15 Ağustos İzmir GDZ elektrik kesintisi listesi

Foça elektrik kesintisi:

01:00 - 07:00 Mustafa Kemal Atatürk (Bayraktar Sk., Bodulgan Sk., Bülbül Sk., Çakaz Sk., Ceren Sk., Civan Sk., Çınar Sk., Eser Sk., Fabrika Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gece Sk., Genç Osman Sk., Gezener Sk., Güçlü Sk., Güngor Sk., Hakan Sk., Hayal Sk., Hilmi Varol Sk., İzmir Cd., Kazdağlı Sk., Köşk Sk., Lozan Cd., Melikşah Cd., Mert Sk., Öksüz Cd., Park Sk., Paşa Sk., Petköy Küme Evleri, Şafak Cd., Sönmez Sk., Stadyum Sk., Tok Sk., Topuz Sk., Umut Sk., Yosun Sk.)

Menemen elektrik kesintisi:

09:00 - 13:00 Esatpaşa (1212/4. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.), İncirli Pınar (101/2. Sk., Turgut Özal Blv.), Irmak (Çanakkale Asfaltı Cd.), Kazımpaşa (1212/1. Sk., 1212/2. Sk., 1212/3. Sk., 1216. Sk., 1217. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.), Ulus, Zeytinlik (20/1. Sk., 6/1. Sk., 6/2. Sk., 9006. Sk., 9007. Sk., 9007/1. Sk., 9008. Sk., 9009. Sk., 9010. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Turgut Özal Blv.)

Ödemiş elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Demircili (Demircili Küme Evleri), Yeniköy (Demircili Küme Evleri, İzmir Ödemiş Yolu), Demirdere (Demirdere Küme Evleri), Güney (Güney Küme Evleri, Mendegüme Küme Evleri), Hamam (Mendegüme Küme Evleri), Güney (Güney Küme Evleri)

11:00 - 13:00 Bozdağ (Ödemiş Salihli Yolu), Tekke (Elmabağ Küme Evleri)

09:00 - 17:00 Demirdere (Demirdere Köyü İç Yolu, Demirdere Küme Evleri)

Seferihisar elektrik kesintisi:

10:00 - 12:00 Düzce (4250. Sk., 4251. Sk., 4252. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., Azmak Mevki, Azmak Mevkii Küme Evleri, Değirmen Çıkmazı Sk., Dere Sk., Durmaz Çıkmazı Sk., DÜZCE, Hacı Ahmet Sk., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Irmak Sk., Kaya Sk., Kızılcayer Küme Evleri, Kovukkavak Tepecik Yolu Küme Evleri, Kuşçu Sk., Lojman Cd., Torlak Küme Evleri, Yukarı Sk.), Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., turgut, Yakıcılar Sk.), Ulamış (1401. Sk., 1402. Sk., 1402/1. Sk., 1403. Sk., 1403/1. Sk., 1405. Sk., 1407. Sk., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1416. Sk., 1416/1 Küme Evleri, 1417. Sk., 1417/1. Sk., 1417/2. Sk., 1419. Sk., 1419/1. Sk., 1419/11. Sk., 1419/13. Sk., 1419/14. Sk., 1419/15. Sk., 1419/16. Sk., 1419/2. Sk., 1419/3. Sk., 1419/4. Sk., 1419/5. Sk., 1419/7. Sk., 1420. Sk., 1420/1. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1430/3. Sk., 1432. Sk., 1432/5. Sk., 1470. Sk., 1471. Sk., 1471/1. Sk., 1471/2. Sk., 1472. Sk., 1472/1. Sk., 1472/2. Sk., 1473. Sk., 1473/1. Sk., 1473/2. Sk., 1474. Sk., 1474/1. Sk., 1474/2. Sk., 1474/3. Sk., 1474/4. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1483. Sk., 1486. Sk., 1488. Sk., 1490. Sk., 1492. Sk., 1494. Sk., 1496. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Alternatif Küme Evleri, Araplar Küme Evleri, Çeşme Cd., Düzce Cd., Hamam Cd., Hürriyet Cd., İzmir Seferihisar Yolu, Okul Cd., Ovaköy Küme Evleri, Özyaren Küme Evleri, Sabri Soykan Cd., Ufukköy Küme Evleri)

Torbalı elektrik kesintisi:

10:00 - 14:00 19 Mayıs, Atalan, Kırbaş (501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 86. Yıl Cumhuriyet Cd.), Subaşı

Urla elektrik kesintisi:

10:00 - 12:00 Kuşçular

Çiğli elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Ataşehir (1671/1. Sk., 8250. Sk., 8271/11. Sk., 8271/2. Sk., 8271/5. Sk., 8271/6. Sk., 8271/7. Sk., 8271/8. Sk., 8271/9. Sk., Park İçi Yolu), Ataşehir (1671/1. Sk., 8250. Sk., 8270. Sk., 8270/2. Sk., 8270/4. Sk., 8270/5. Sk., 8270/7. Sk., 8271. Sk., 8271/1. Sk., 8271/2. Sk.), Ataşehir (8014. Sk., 8254. Sk., 8255. Sk., 8256. Sk., 8257. Sk., 8258. Sk., 8258/1. Sk., 8258/4. Sk., 8259. Sk., 8260. Sk., 8261. Sk., 8262. Sk., 8263. Sk., 8263/1. Sk., 8265. Sk., 8265/1. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

Bayraklı elektrik kesintisi:

09:00 - 17:00 Körfez (7399/34. Sk.), Onur (7371. Sk., 7399/11. Sk., 7399/12. Sk., 7399/13. Sk., 7399/14. Sk., 7399/15. Sk., 7399/18. Sk., 7399/26. Sk., 7399/33. Sk., 7399/34. Sk., 7399/8. Sk.), Körfez (7383. Sk., 7399/34. Sk., 7399/35. Sk.), Onur (7399/17. Sk., 7399/18. Sk., 7399/19. Sk., 7399/20. Sk., 7399/21. Sk., 7399/22. Sk., 7399/24. Sk., 7399/26. Sk., 7399/27. Sk., 7399/28. Sk., 7399/29. Sk., 7399/30. Sk., 7399/31. Sk., 7399/32. Sk., 7399/33. Sk.), Onur (7371. Sk., 7399/19. Sk., 7399/20. Sk., 7399/21. Sk., 7399/22. Sk., 7399/23. Sk., 7399/24. Sk., 7399/25. Sk., 7399/26. Sk., 7399/27. Sk., 7399/28. Sk., 7399/29. Sk.), Onur (7371. Sk., 7399/15. Sk., 7399/16. Sk., 7399/17. Sk., 7399/18. Sk., 7399/19. Sk., 7399/20. Sk., 7399/21. Sk., 7399/26. Sk., 7399/33. Sk., 7399/34. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu)

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