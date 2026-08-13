ABD'den yeni askeri hamle! "Şahin Saldırı Görev Gücü" geliyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'daki insansız sistemlerin kullanımını genişletmek amacıyla ilk çok uluslu tek yönlü saldırı İHA görev gücünü kurmaya hazırlanıyor. “Şahin Saldırı Görev Gücü” adı verilecek birimde, deniz, su üstü ve su altı insansız sistemlerinin kullanılması planlanıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ilk çok uluslu 'tek yönlü saldırı insansız hava aracı (İHA)' görev gücünün kurulması için çalışma başlattı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, ilk çok alanlı, çok uluslu, tek yönlü saldırı İHA'sı görev gücünü kurma çabalarına ilişkin bilgi verildi.

"Şahin Saldırı Görev Gücü" adı verilecek birimin denizde, denizin üzerinde ve altında faaliyet gösteren insansız sistemlerden oluşan tek yönlü saldırı İHA'larını kullanacağı belirtildi. Sistemlerin, ABD ve bölgedeki ortakların askeri destek personeli tarafından işletileceği aktarıldı.

CENTCOM'un bölgedeki ortaklarını görev gücüne resmi olarak davet etmeye ve istişare süreçlerini başlatmaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, bölgesel ortakların katılımıyla görev gücünün Orta Doğu genelindeki saldırı İHA kapasitelerini tek çatı altında birleştirerek çok alanlı ve çok uluslu bir caydırıcı güce dönüştürmesinin hedeflendiği ifade edildi.

"AKREP SALDIRI GÖREV GÜCÜ'NÜN BAŞARISINI GENİŞLETECEK"

CENTCOM, yaklaşık 9 ay önce ABD'nin Orta Doğu'ya konuşlandırdığı ilk tek yönlü saldırı İHA filosunu kullanan "Akrep Saldırı Görev Gücü"nü duyurmuştu.

Yeni açıklamada, Akrep Saldırı Görev Gücü'nün operasyonel hedeflerine ulaştığı belirtildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper da Şahin Saldırı Görev Gücü'nün, bölgesel müttefikler ve ortaklarla gerçekleştirilen inovasyonlar sayesinde Akrep Saldırı Görev Gücü'nün başarısını genişleteceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, ABD Merkez Komutanlığı Özel Operasyonları Kuvvetlerinden (SOCCENT), Akrep Saldırı Görev Gücü'nün kurulmasında görev alan yetkililerin Şahin Saldırı Görev Gücü'nü de yürüteceği kaydedildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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