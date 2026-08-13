Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’yle resmi platformlarda denetimler sıkılaştırıldı ancak dolandırıcılar yine durmadı. Mülk sahiplerinin bilgisi dışında hazırlanan sahte ilanlarda piyasanın çok altında fiyatlarla vatandaşlar cezbedilirken, düşük fiyatın ardından kapora tuzağını devreye alan fırsatçılar binlerce liralık vurgun yapıyor.

Gayrimenkulde manipülasyonu ve sahtekarlığı önlemek için hayata geçirilen "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) resmi platformlarda denetimleri sıklaştırdı ancak dolandırıcılar yine durmadı.

Dolandırıcıların en sık kullandığı yöntem ise internetten kopyaladıkları ev fotoğraflarıyla sahte satılık veya kiralık ilanları oluşturmak. Özellikle ev arayışında olan vatandaşların ilgisini çekmek için piyasa değerinin çok altında ilanlar sisteme yüklenerek tuzağa çekiliyor.

Fiyatın düşüklüğüne aldanıp "bu fırsat kaçmaz" diyerek iletişime geçen alıcılara ise psikolojik baskı kuruluyor. "Evin taliplisi çok, şu an başka bir müşteriyle görüşüyoruz, önden bir kapora gönderirseniz evi size ayıralım" denilerek vatandaşlardan tek seferde 100 bin liraya varan paralar talep ediliyor.

“Bu fiyata ev mi olur?” dedirten ilanlar tuzak çıktı! Kaporayı alıp kayıplara karışıyorlar

"ÖNDEN PARA İSTENİYORSA ORADA DURMAK LAZIM"

SHOW Haber'e yaşanan mağduriyetleri anlatan tüketiciler, "Gidip evi yerinde göremiyorsak, kapıdan içeri girmeden önden bir para talebi geliyorsa orada büyük bir tehlike var demektir. Bu adamlar parayı aldıktan sonra telefon numaralarını değiştirip ortadan kayboluyor, bir daha ulaşma imkanınız kalmıyor" diyerek sürecin riskine dikkat çekti.

SAHTE İLANDAN KAÇINMANIN İKİ ALTIN KURALI

Gayrimenkul uzmanları ise sosyal medyanın tek başına bir alım-satım kanalı olarak güvenli olmadığını vurgulayarak şu tavsiyelerde bulundu:

Doğrulanmış link kontrolü: Sosyal medyada karşılaştığınız ilan sizi kurumsal ve EİDS onaylı bir ilan portalına yönlendiriyorsa, o ilanın arkasında gerçek bir yetkili olma ihtimali yüksektir.

Yetki Belgesi sorgulama: Çalıştığınız kişinin veya firmanın Ticaret Bakanlığı tarafından verilmiş taşınmaz ticareti yetki belge numarasını mutlaka kontrol edin. Tanıdık ve bilindik uzmanlarla ilerlemek riskleri sıfırlar.

“Bu fiyata ev mi olur?” dedirten ilanlar tuzak çıktı! Kaporayı alıp kayıplara karışıyorlar

ŞİKAYET EDİN: CEZASI 3 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Yetkililer, sahte ilanlarla piyasayı manipüle eden ve vatandaşları mağdur edenlere yönelik idari yaptırımların ağır olduğunu belirtti.

“Bu fiyata ev mi olur?” dedirten ilanlar tuzak çıktı! Kaporayı alıp kayıplara karışıyorlar

Şüpheli ilanlarla karşılaşan vatandaşların İl Ticaret Müdürlüklerine veya İç Ticaret Genel Müdürlüğüne şikayette bulunabileceği ifade edildi.

Yapılan tespitler sonucunda mevzuata aykırı sahte ilan yayınlayanlara 286 bin liradan başlayıp 3 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanabildiği bildirildi.

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