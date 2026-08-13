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Dünya

Kahire’de alışveriş merkezinde patlama! Ölü ve yaralılar var

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Kahire’de alışveriş merkezinde patlama! Ölü ve yaralılar var

Mısır’ın başkenti Kahire’deki bir alışveriş merkezinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay sırasında bir asansörün de düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın bir restoranda tüpün patlaması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

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Kahire’deki bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Büyük panik yaşanan alışveriş merkezinde olayın ardından çıkan yangın ve bir asansörün düşmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Patlamanın bir restoranda tüpün patlaması nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak ve bölgenin güvenliğini sağlamak için çalışırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

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Yetkililer, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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