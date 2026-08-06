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Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

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Suriye'nin başkenti Şam'da bir yolcu minibüsüne yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu açıklanırken, hastaneler alarma geçirildi.

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Suriye'nin başkenti Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde meydana gelen bombalı saldırı bölgede paniğe neden oldu.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, saldırı Ceramana Mahallesi'nde park halindeki ya da seyir halindeki bir minibüse yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlamasıyla gerçekleşti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye de patlamanın yolcu minibüsünü hedef aldığını duyururken, olayda 2 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı açıklandı.

Suriyenin başkenti Şamda şiddetli patlama
Başlık ResmiSuriyenin başkenti Şamda şiddetli patlama
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HASTANELER ALARMA GEÇİRİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından El-İhbariye aracılığıyla yapılan açıklamada, patlamanın ardından çevredeki hastanelerde acil durum planının devreye alındığı ve sağlık ekiplerinin en üst seviyede hazırlık yaptığı bildirildi.

Suriyenin başkenti Şamda şiddetli patlama
Başlık ResmiSuriyenin başkenti Şamda şiddetli patlama

Açıklamada, patlamada yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilirken, olay yerindeki ekiplerin hayatını kaybedenlere ait kopmuş uzuvları topladığı ifade edildi.

Patlamanın yaşandığı bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, saldırının faillerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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