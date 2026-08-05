Suriye ordusunun Irak sınırında teyakkuza geçtiğine dair iddiaların ardından Irak'tan açıklama geldi. Bağdat yönetimi Suriye sınırında durumun normal seyrettiğini vurgulayarak iddiaları yalanladı.

Irak Sınır Güçleri Komutanı Muhammed Abdülvahab el-Saidi, "Irak-Suriye sınırında durumun normal olduğunu" bildirdi.

Suriye ordusu harekete geçti iddiası! Irak'tan yalanlama geldi

Irak resmi haber ajansı INA'ya açıklamada bulunan Saidi, iki ülke arasındaki sınırda "durumun normal olduğunu ve Suriye tarafındaki sınırın güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen hareketliliğin bilgileri dahilinde olduğunu" söyledi.

Suriye ordusu harekete geçti iddiası! Irak'tan yalanlama geldi

SURİYE'DE NE OLUYOR?

Sınırda herhangi bir tehdit olmadığını vurgulayan Saidi, "Suriye güçlerinin hareketlerinde Irak tarafıyla koordine halinde olduklarını" aktardı.

Suriye ordusunun, Irak sınırında "teyakkuz haline geçtiği" haberleri bölge basınında yer almıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası