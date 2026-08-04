Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ile Şam’da bir araya geldi. Görüşmede, YPG’nin idari ve askeri yapılarının Suriye devletine entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'daki habere göre, Cumhurbaşkanı Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'le başkent Şam'da bir araya geldi.

Şam’da YPG zirvesi! Şara, Mazlum Abdi ile entegrasyon sürecini konuştu

ENTEGRASYON SÜRECİ MASAYA YATIRILDI

Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el Ayiş'in de katıldığı görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı.

NELER OLDU?

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.

Şam’da YPG zirvesi! Şara, Mazlum Abdi ile entegrasyon sürecini konuştu

Şara dün de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Suriye, Irak ve IKBY arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlardaki iş birliği imkanları ele alındı. Taraflar, bölgesel gelişmelerin yanı sıra ortak ilgi alanına giren konular hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Barzani'nin, Suriye Devlet Başkanı Ahmet eş-Şara'yı Bağdat ve Erbil'e resmi ziyarette bulunmaya davet ettiği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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