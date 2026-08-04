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Spor

Eyüpspor, Nijeryalı santrforu transfer etti

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Eyüpspor, Nijeryalı santrforu transfer etti

Süper Lig ekibi Eyüpspor, 22 yaşındaki Nijeryalı santrfor Ahmed Abdullahi'yi transfer ettiğini açıkladı.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Nijeryalı futbolcu Ahmed Abdullahi'yi kadrosuna kattı.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullahi'nin sözleşme süresine dair bilgi paylaşılmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Ahmed Abdullahi ile sözleşme imzalamıştır. Ahmed Abdullahi'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz."

Nijerya ekibi HB Academy Abuja'da altyapı eğitimini alan 22 yaşındaki santrfor, daha önce Belçika ekibi Gent ve İngiltere temsilcisi Sunderland'de forma giydi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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