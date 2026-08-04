Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında fezleke!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ile Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerini Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Başsavcılık, fezlekelerde soruşturmaya konu edilen iddialara ilişkin ayrıntılara da yer verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dokunulmazlık fezlekelerinin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Özgür Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Özel'in 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde menfaat temin ettiği iddia edildi.

Başsavcılık ayrıca, Özel'in 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı sürecinde Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da maddi menfaat sağladığı yönündeki iddiaların soruşturma dosyasında yer aldığını belirtti.

Bu gerekçeler doğrultusunda, Anayasa'nın 83. maddesi kapsamında Özgür Özel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildiği bildirildi.

AĞBABA HAKKINDA AYRI SORUŞTURMA

Öte yandan Başsavcılık, Veli Ağbaba hakkında da "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre Ağbaba'nın, Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten belediye başkanlığı adaylığı sürecine ilişkin farklı tutarlarda menfaat temin ettiği öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında ayrıca Ağbaba'nın, Çankaya Belediyesi'nde yapılacak katı atık toplama ihalesinin belirli bir şirkete verilmesi yönünde nüfuz kullandığı ve bu süreçte maddi menfaat sağladığı, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde ise İzmir ve çevresindeki bazı belediye ve meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddiaları da fezlekede yer aldı.

Başsavcılık, söz konusu iddialar nedeniyle Veli Ağbaba'nın da yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini duyurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası