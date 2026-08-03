Merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik risklerin damga vurduğu temmuz ayında yatırım araçlarının performansı da belli oldu. Borsa yatırımcısı temmuzda üzülürken, döviz ve altın getiride zirveye çıkamadı. Risk almayan ve “bekle-gör” konumunda kalan yatırımcılar ise belirsizlik ortamında aylık bazda en yüksek getiriyi elde etti.

Piyasalarda temmuz ayı hareketli fiyatlamalarla geride kaldı. Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi, petrol fiyatlarının 100 doları test etmesi, yapay zekâ hisselerinde sert hareketler, ABD ve Türkiye merkez bankalarının politika faiz oranını sabit tutması ancak “şahin” tonajlı mesajlar vermesi, geçen ay piyasalara yön veren önemli gelişmeler arasında yer aldı.

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TCMB “PAS” GEÇTİ

TCMB, temmuzdaki toplantısında pas geçerek politika faizini %37’de bırakmış, piyasa fonlamasını ise jeopolitik riskleri ve enflasyonist baskıları gerekçe göstererek %40’tan sürdürmeye devam etmişti. Hisse senedi piyasaları sıkı para politikasının etkisiyle temmuzda baskı altında kalırken, TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirileri yüksek seviyelerdeki konumunu korudu.

FED’DEN “ŞAHİN” MESAJ

FED de politika faiz oranında %3,50-%3,75 bandındaki bekleyişini sürdürdü. Ancak geçen haftaki faiz kararı alınırken 3 üyenin “artıştan” yana oy kullanması ve FED Başkanı Kevin Warsh’ın “enflasyon dinamiklerinin gücünü koruması halinde faiz artışına gidilebileceği” yönündeki açıklamaları, altın fiyatları başta olmak üzere kıymetli metaller tarafında etkisini gösterdi.

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ORTA DOĞU’DA GERİLİM

Jeopolitik riskler tarafında ise haziranda ABD ve İran arasında imzalanan mutabakatın temmuzda bozulmasıyla birlikte çatışmalar da yeniden başladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş kadar ürün marjlarındaki makasın daha da açılması, akaryakıt fiyatlarında yüksek artışları beraberinde getirdi. Türkiye’de motorinin litre fiyatı temmuzda %25 artışla 80 TL’nin üzerine çıktı.

YATIRIM ARAÇLARININ GETİRİSİ

Bütün bu gelişmelerin gölgesinde temmuzda en çok tercih edilen yatırım araçlarının getirileri şöyle gerçekleşti:

-Para Piyasası Fonları (net): %3,20

-Euro: %2,88

-TL mevduat (net): %2,80

-Gram altın: %2,70

-Dolar: %1,86

-Borsa (BİST 100): %-4,70

Risksiz para piyasası fonları getiride ilk sırada yer alırken, euronun ikinci olması dikkat çekti. Dolar en düşük getiriyi sunarken, borsa yatırımcısı geçen ay üzüldü.