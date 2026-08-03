TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon temmuz ayında yüzde %1,78 artarken, yıllık bazda ise yüzde %31,75 oldu. İşte detaylar...

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,78 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,86 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %31,75 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,90 artış olarak gerçekleşti.

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TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK %37,53 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %37,53 artış, ulaştırmada %30,83 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %40,32 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,94, ulaştırmada 5,22 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,21 yüzde puan oldu.

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TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK %1,61 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,61 artış, ulaştırmada %2,59 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda %2,25 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,40, ulaştırmada 0,44 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu.

Temmuz enflasyonu açıklandı! Milyonların beklediği rakam belli oldu

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %30,98 ARTTI, AYLIK %1,66 ARTTI



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,28 artış olarak gerçekleşti.

Temmuz enflasyonu açıklandı! Milyonların beklediği rakam belli oldu

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