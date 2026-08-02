Hyundai, Endonezya'da düzenlenen fuarda yeni elektrikli MPV konsepti Neira Concept modelini tanıttı. Yedi kişilik oturma düzeni, modern tasarımı ve tamamen elektrikli altyapısıyla dikkat çeken araç, markanın aile odaklı elektrikli model stratejisinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Seri üretimin ise 2026 yılı sonuna doğru başlaması planlanıyor.

Hyundai, elektrikli ürün gamını SUV ve sedan modellerin ötesine taşımaya hazırlanıyor. Güney Koreli üretici, Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS 2026) sahneye çıkardığı Neira Concept ile tamamen elektrikli MPV segmentine giriş yapacağının sinyalini verdi.

Şirket, konsept modelin yalnızca bir tasarım çalışması olmadığını, yıl sonundan itibaren Endonezya'da seri üretime alınacağını açıkladı. Böylece Neira, Hyundai'nin bölgesel ihtiyaçlara göre geliştirdiği yeni elektrikli modellerden biri olacak.

Hyundai'den 7 kişilik elektrikli MPV sürprizi! Neira Concept ilk kez görücüye çıktı

7 KİŞİLİK OTURMA DÜZENİ

Neira Concept, üç sıralı koltuk düzeniyle toplam yedi kişilik oturma kapasitesi sunuyor. Geniş cam alanları, yüksek tavan yapısı ve ferah kabin tasarımı sayesinde özellikle kalabalık aileler için konforlu bir hayat alanı hedefleniyor.

Hyundai'den 7 kişilik elektrikli MPV sürprizi! Neira Concept ilk kez görücüye çıktı

Model dış tasarımında Hindistan'da satışa sunulan Kia Carens Clavis EV ile çok büyük benzerliklere sahip. Bu benzerlik iç mekanda da oldukça fazla.

Hyundai'den 7 kişilik elektrikli MPV sürprizi! Neira Concept ilk kez görücüye çıktı

Kabinde12,3 inçlik gösterge ve bilgi-eğlence ekranı, panoramik cam tavan, kablosuz bağlantı özellikleri ve bağımsız bir klima kontrol paneli bulunuyor.

Hyundai'den 7 kişilik elektrikli MPV sürprizi! Neira Concept ilk kez görücüye çıktı

TAMAMEN ELEKTRİKLİ ALTYAPIYLA GELİYOR

Hyundai henüz batarya kapasitesi, motor gücü veya menzil gibi teknik verileri paylaşmadı. Ancak aracın, Kia Carens Clavis EV gibi 42 kWh ve 51,4 kWh iki batarya seçeneği ile 404 ve 490 km menzil sunması bekleniyor.

Hyundai'den 7 kişilik elektrikli MPV sürprizi! Neira Concept ilk kez görücüye çıktı

Resmi teknik özelliklerin seri üretim modelinin tanıtımıyla birlikte açıklanması bekleniyor.

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