ABD’nin New Jersey eyaletinde polis ekipleri, direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüleri yakalamak için çalılık kılığına girdi. Sadece 6 saat süren alışılmadık operasyonda, dikkat dağınıklığı tespitiyle 74 sürücüye ceza kesildi.

New Jersey’e bağlı Dunellen kasabasında polis departmanı, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla sıra dışı bir denetim yöntemi uyguladı.

Şehir merkezindeki North Washington Avenue koridorunda konuşlanan gizli polis memurları, "ghillie" olarak bilinen kamuflaj kıyafetleriyle kendilerini yol kenarındaki çalılıklara gizledi.

Üzerinde "Polis Değilim" yazılı tişörtler giyen diğer kamuflajsız memurların da katıldığı operasyonda, çalılık kılığındaki polisin tespit ettiği cep telefonu kullanan sürücüler durduruldu.

Sürücüler neye uğradığını şaşırdı: Çalı kılığına giren polis 6 saatte ceza yağdırdı

6 SAATTE 74 CEZA KESİLDİ

Yoğun araç trafiğinin bulunduğu bölgede gerçekleştirilen 6 saatlik denetim sonucunda, el tipi cep telefonu kullanımını yasaklayan eyalet kanunlarını ihlal eden 74 sürücüye idari ceza uygulandı.

Sürücüler neye uğradığını şaşırdı: Çalı kılığına giren polis 6 saatte ceza yağdırdı

Departman yetkilileri, sürüş esnasındaki dikkat dağınıklığının hayati risk taşıdığına dikkat çekerek Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerini paylaştı.

istatistiklere göre, 2024 yılında ABD genelinde dikkatsiz sürüş nedeniyle 3 bin 208 kişi hayatını kaybetti, 315 bini aşkın kişi ise yaralandı.

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