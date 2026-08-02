Dacia, Ağustos 2026 fiyat listesini yayımladı. Temmuz ayındaki artışların ardından markanın birçok modelinde bu ay fiyatlar sabit kalırken, Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobili unvanını koruyan Sandero'ya zam gelmedi. Logan ve Sandero Stepway'de de fiyatlar değişmezken, yalnızca Jogger'ın 7 koltuklu Extreme Eco-G 120 Auto versiyonuna 20 bin TL zam yapıldı.

Sıfır otomobil almayı planlayanların yakından takip ettiği Dacia, Ağustos 2026'ya ait güncel fiyat listesini paylaştı. Fiyat/performans odaklı modelleriyle öne çıkan markada, Türkiye'nin en çok ilgi gören Sandero, Stepway, Logan ve Jogger modellerinin yeni satış fiyatları belli oldu.

Peki Dacia'da bu ay hangi modele zam geldi, hangilerinin fiyatı değişmedi? İşte Ağustos ayı itibarıyla güncel Dacia fiyatları ve model model son durum.

Dacia Sandero

SANDERO FİYAT LİSTESİ (2025 MODEL – 2026 MODEL)

Temmuz ayında “Türkiye’nin en ucuz otomobili” Dacia Sandero’nun giriş versiyonunda 4 bin TL, üst donanımında ise 7 bin TL’lik bir zam yapılmıştı. Ağustos ayında ise fiyatlarda bir güncelleme yapılmadı.

MODEL 2025 MY 2026 MY Dacia Sandero essential TCe 100 1.238.000 TL 1.299.000 TL Dacia Sandero expression TCe 100 1.338.000 TL 1.433.000 TL

Dacia Sandero Stepway

YENİ SANDERO STEPWAY FİYAT LİSTESİ

Dacia’nın en sevilen modellerinden biri olan Sandero Stepway, makyajlı versiyonuyla Türkiye pazarında satılıyor. Temmuz ayında iki versiyonunda da 75.000 TL zamlanan modele Ağustos ayında zam yapılmadı.

MODEL TEMMUZ FİYATI (TL) AĞUSTOS FİYATI (TL) stepway expression Eco-G 120 auto 1.756.000 1.756.000 stepway extreme Eco-G 120 auto 1.821.000 1.821.000

Dacia Logan

YENİ LOGAN’A BİR ZAM DAHA

Dacia 2026 yılında genişlettiği ürün gamına sonra olarak sedan modeli yeni Logan’ı ekledi. Logan 13 yıl sonra satış listesinde yerini Haziran ayında aldı. Yeni Logan, Temmuz ayında iki farklı motor ve şanzıman seçeneğiyle sunulurken, Ağustos ayında bir versiyon daha satış listesine eklendi.

Temmuz ayında modele ilk küçük zam yapılırken, Ağustos ayında fiyatlar sabit tutuldu.

MODEL TEMMUZ FİYATI (TL) AĞUSTOS FİYATI (TL) essential TCe 100 1.440.000 expression Eco-G 120 auto 1.709.000 1.709.000 journey Eco-G 120 auto 1.784.000 1.784.000

Dacia Jogger

YENİ DACİA JOGGER FİYAT LİSTESİ (TEMMUZ- AĞUSTOS)

Dacia’nın Jogger modeli Haziran ayının ardından Temmuz ayında da zam almıştı. Ağustos ayında ise bir versiyon hariç fiyatla sabit tutuldu.

MODEL TEMMUZ FİYATI (TL) AĞUSTOS FİYATI (TL) FARK (TL) extreme TCe 110 - 7 koltuklu 1.600.000 1.600.000 extreme Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.710.000 1.710.000 expression Eco-G 120 - 7 koltuklu 1.740.000 1.740.000 expression Eco-G 120 - 5 koltuklu 1.680.000 extreme Eco-G 120 auto - 7 koltuklu 1.830.000 1.850.000 20.000

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