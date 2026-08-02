Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına karşı mücadelede son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Gürlek, 16 ilde meydana gelen 44 yangınına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek “29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir” dedi.

Alanya, Foça, Gömeç, Aydıncık, Fethiye…Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına ilişkin soruşturmalar devam ediyor. 16 ilde meydana gelen 44 yangınına ilişkin soruşturma hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 şüphelinin tutuklandığını, 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı.

16 ilde 44 orman yangınına soruşturma! Akın Gürlek açıkladı: 6 şüpheli tutuklandı

“6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI”

Gürlek “Bu çerçevede 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilimizde meydana gelen 44 orman yangınıyla ilgili adli soruşturmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda 29 şüpheli tespit edilmiş; 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 6 şüpheli ise gözaltında olup haklarındaki adli işlemler halen devam etmektedir” dedi.

16 ilde 44 orman yangınına soruşturma! Akın Gürlek açıkladı: 6 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ YAKIN TAKİPTE

Bakan Gürlek Adalet, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının güçlü iş birliğinde yürütülen adli takip çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığımız, orman yangınlarına ilişkin adli süreçleri yakından ve düzenli olarak takip ediyor. Cumhuriyet başsavcılıklarımız; ilgili kamu kurumlarıyla eş güdüm içinde yangınların çıkış nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla bütün delilleri titizlikle değerlendiriyor” diye vurguladı.

“FAİLİ MEÇHUL KALMASINA MÜSAADE YOK”

Gürlek “Her olay, olay yeri inceleme bulguları, kamera görüntüleri, iletişim kayıtları, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve teknik veriler üzerinden ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Yangınların kusur ve sorumluluk zincirinin tamamı araştırılmaktadır. Suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir” mesajını verdi.

16 ilde 44 orman yangınına soruşturma! Akın Gürlek açıkladı: 6 şüpheli tutuklandı

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