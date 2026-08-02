TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvuru tarihleri ve kura takvimi, projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konutun başvuru şartları ve hak sahiplerinin nasıl belirleneceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının ardından yeniden gündeme geldi.

İstanbul’da ilk kez uygulanacak TOKİ kiralık sosyal konut projesinde başvuru ve kura sürecine ilişkin detaylar merak ediliyor. Anadolu ve Avrupa yakasında yer alacak konutların piyasa rayicinin altında kiralanması ve belirlenen hak sahiplerine sınırlı süreyle tahsis edilmesi planlanıyor.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da hayata geçirilecek 15 bin kiralık sosyal konutun eylül ayında kiralanmaya başlanacağını açıkladı. Proje kapsamında önce vatandaşlardan talepler toplanacak, ardından hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlarla üç yıllık kira sözleşmesi imzalanacak. Üç yıllık sürenin tamamlanmasının ardından konutların tahliye ve bakım işlemleri yapılacak, daha sonra evler yeni bir kura sonucunda belirlenecek ihtiyaç sahiplerine kiralanacak. Böylece aynı konutlardan farklı dönemlerde daha fazla ailenin yararlanması amaçlanıyor. Başvuruların başlayacağı kesin gün henüz duyurulmadı. Konutların eylül ayında kiralanmaya başlanacağı açıklandığı için talep toplama ve başvuru sürecine ilişkin takvimin ayrıca ilan edilmesi bekleniyor.

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, başvuru tarihleri belli oldu mu?

TOKİ İSTANBUL KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut başvurularının başlayacağı ve sona ereceği kesin tarihler henüz açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasında eylül ayında kiralama sürecinin başlayacağı belirtilirken başvuruların hangi gün alınacağı ve işlemlerin hangi platform üzerinden yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi. Başvuru takviminin TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.

TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut kurası ne zaman çekilecek, başvuru tarihleri belli oldu mu?

15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konutun temel hedef kitlesini dar ve alt gelir grubundaki vatandaşlar oluşturacak. Alt gelir grubundakiler, sosyal yardım alanlar, emekliler, memurlar ve kentsel dönüşüm nedeniyle kiralık konuta ihtiyaç duyan vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.

Bununla birlikte yaş, gelir sınırı, İstanbul’da ikamet süresi, üzerine kayıtlı konut bulunup bulunmaması ve aynı haneden kaç kişinin başvuru yapabileceği gibi kesin şartlar henüz ilan edilmedi. Ayrıntılı başvuru kriterlerinin proje kılavuzunda açıklanması bekleniyor.

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