Malatya'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında yürütülen konut belirleme sürecinde gözler sözleşme takvimine çevrildi. Kura çekiminin ardından hak sahiplerinin sözleşme tarihleri, ödeme planı ve teslim sürecine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, Malatya TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

TOKİ tarafından Malatya Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahiplerine yönelik konut belirleme kurası gerçekleştiriliyor. Kura sonrasında başlayacak sözleşme süreciyle birlikte ödeme planı, peşinat oranı, taksit sistemi ve teslim takvimi de hak sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

MALATYA TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilendirme notuna göre Malatya Yeşilyurt İkizce Mahallesi'nde inşa edilen 8 bin 456 adet 3+1 konut için gerçekleştirilen konut belirleme kurasının ardından hak sahipleri sözleşme aşamasına geçecek. Açıklamaya göre Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri, 3 Ağustos-30 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve T. Halk Bankası aracılığıyla imzalanacak.

Malatya TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak? İşte ödeme planı

Sözleşme imzalama sürecinde hak sahiplerinden çeşitli belgeler de istenecek. Başvuru dönemine ilişkin ikamet şartını gösteren tarihçeli ikametgah belgesi, gelir durumunu gösteren belgeler, gerekli durumlarda SGK kayıtları, tapu kayıtlarına ilişkin evraklar ve engelli kategorisinden başvuranlar için sağlık kurulu raporu ya da engelli kimlik kartı sözleşme sırasında ibraz edilecek.

Malatya TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak? İşte ödeme planı

TOKİ MALATYA 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI

TOKİ'nin açıkladığı ödeme planına göre hak sahipleri konutlarını yüzde 10 peşinat ödeyerek satın alacak. Başvuru sırasında yatırılan ücret mahsup edildikten sonra kalan peşinat tutarı sözleşme imzalanırken tahsil edilecek. Geriye kalan borç ise 240 ay vadeyle taksitlendirilecek. Aylık taksit ödemeleri sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay başlayacak. İlk taksit artışı ise Ocak 2027 döneminde uygulanacak.

Malatya TOKİ 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak? İşte ödeme planı

Anadolu illerinde 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

TOKİ, taksitlerin her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez güncelleneceğini açıkladı. Güncellemede memur maaş artış oranı esas alınacak, ancak uygulanacak artış Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek.

İLGİLİ HABERLER HABERLER TOKİ Malatya konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Malatya TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı

Haberle İlgili Daha Fazlası