BYD, büyük SUV segmentindeki yeni modeli Ti 7 için Avrupa fiyatını açıkladı. İngiltere'de 47.995 sterlin başlangıç etiketiyle ön siparişe açılan 7 koltuklu şarj edilebilir hibrit model, Land Rover Defender'dan 16 bin sterlinden fazla daha uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 402 beygir güç, yaklaşık 119 km elektrikli menzil ve zengin donanım sunan Ti 7, fiyat/performans odaklı iddialı bir alternatif olarak öne çıkıyor.

BYD, küresel büyüme stratejisi kapsamında ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Markanın arazi odaklı SUV modeli Ti 7, Avrupa pazarındaki ilk önemli adımlarından birini İngiltere'de atıyor. Çin'de Fangchengbao Ti 7 adıyla satılan model, Avrupa'da doğrudan BYD logosuyla satışa sunulacak.

BYD'den SUV hamlesi! Ti 7 fiyatıyla rakiplerini şaşırttı

Ti 7 5.146 mm uzunluğunda, 1.995 mm genişliğinde ve 1.865 mm yüksekliğinde, 2.920 mm dingil mesafesine sahip. Ti 7, boyutları ve tasarımıyla özellikle Land Rover Defender 110, Toyota Land Cruiser ve Ford Explorer gibi büyük SUV modellerine alternatif olarak konumlandırılıyor.

BYD'den SUV hamlesi! Ti 7 fiyatıyla rakiplerini şaşırttı

BAŞLANGIÇ FİYATI 46 BİN STERLİN SEVİYESİNDE

İngiltere'de satışa sunulacak olan BYD Ti 7'nin bu modellere göre en büyük avantajı ise fiyatı. Modelin başlangıç fiyatı 47.995 sterlin (Yaklaşık 3 milyon TL) olarak açıklandı. Bu da Defender’dan 16.320 sterlin (Yaklaşık 1 milyon TL) daha uygun olduğu anlamına gelirken, sunduğu teknoloji ve donanımla fiyat/performans odaklı bir seçenek haline getiriyor.

BYD'den SUV hamlesi! Ti 7 fiyatıyla rakiplerini şaşırttı

KALABALIK AİLELER İÇİN TASARLANDI

BYD Ti 7, Avrupa pazarında standart olarak 7 koltuklu düzenle sunulacak. Üç sıra koltuk yapısına sahip model; geniş diz ve baş mesafesi, büyük bagaj hacmi ve aile kullanımına yönelik pratik çözümleriyle öne çıkıyor.

Yalnızca Excellence AWD versiyonuyla sunulacak olan modelde 10,25 inçlik dijital gösterge paneli ve Android Auto ile Apple CarPlay özellikli 15,6 inçlik bilgi-eğlence sistemi, ön iki sıra koltuklarda ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip deri koltuklar bulunuyor.

Ayrıca buzdolabı, çift 50W kablosuz hızlı şarj, üç bölgeli iklimlendirme, 18 hoparlörlü ses sistemi, ısıtmalı bardak tutacakları, V2L teknolojisi yer alıyor.

BYD'den SUV hamlesi! Ti 7 fiyatıyla rakiplerini şaşırttı

PLUG-İN HİBRİT SİSTEMİYLE GELİYOR

Ti 7'nin Avrupa versiyonunda BYD'nin DM-p şarj edilebilir hibrit sistemi görev yapıyor.

1,5 litrelik turbo benzinli motor, iki elektrik motoru ve 35,6 kWh'lik bir batarya paketinden oluşan DM-p Süper Hibrit güç aktarma sistemi bulunuyor. BYD bu sistem şarj edilebilir hibrit dese de bir EREV (Menzil uzatılmış araç) gibi çalışıyor.

BYD'den SUV hamlesi! Ti 7 fiyatıyla rakiplerini şaşırttı

Güç aktarma sistemi toplamda 402 beygir güç (300 kW / 408 PS) üretiyor ve Ti 7'nin 0-100 km/sa hıza 4,8 saniyede ulaşmasını sağlıyor. Aracın maksimum hızı ise 190 km/sa. Ayrıca sadece elektrikle yaklaşık 119 km yol gidebiliyor.

BYD Ti 7, İngiltere’de ön siparişe açıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası