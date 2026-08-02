Silivri’de denize giriş yasağına ilişkin alınan karar, hafta sonunu sahilde geçirmek isteyenlerin gündemine geldi. Silivri Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle uygulanacak tedbirin kapsadığı tarihleri ve bölgeleri duyurdu.

İstanbul’da deniz planı yapan vatandaşlar, 2 Ağustos Pazar günü Silivri sahillerindeki son durumu araştırıyor. Meteorolojik değerlendirmelerin ardından ilçedeki plaj ve sahil bölgeleri için alınan kararın ayrıntıları belli oldu.

SİLİVRİ'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Silivri Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 31 Temmuz, 1 Ağustos ve 2 Ağustos 2026 tarihlerinde ilçede denize girmek yasaklandı. Olumsuz hava ve deniz şartlarının etkili olmasının beklenmesi üzerine alınan karar, Silivri sınırları içerisindeki tüm sahil ve plajları kapsıyor.

2 AĞUSTOS SİLİVRİ'DE DENİZE GİRİŞ YASAĞI VAR MI?

Silivri’de denize giriş yasağı 2 Ağustos 2026 Pazar günü de geçerli olacak. Yasak yalnızca belirli plajlarla sınırlı olmadığı için ilçedeki halk plajları, sahil şeritleri ve diğer yüzme alanları uygulama kapsamında bulunuyor.

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