İspanya sularında ölüm kalım savaşı! Denizin ortasına tam 500 metrelik engel
İspanya'nın Kuzey Afrika toprağı Sebte (Ceuta) şehrine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğü tahmin edilirken, can kaybı 67'ye ulaştı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirtirken, Sebte kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyer kuruldu.
EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü sürüyor.
YAKLAŞIK 70 BİN GÖÇMEN FAS'A GERİ DÖNDÜ
Son 30 saatte yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a geçtiğinin tahmin edildiği, gece boyunca yeni bir yasa dışı girişimin kaydedilmediği bilgisi paylaşıldı.
ÖLÜ SAYISI 67'YE YÜKSELDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısında artış olduğu ve ölü sayısının 67'ye yükseldiği duyuruldu.
500 METRELİK YÜZER BARİYER KURDULAR
El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Sebte'nin Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, kurulumuna bu sabah başlanan 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerinin tamamlandığını aktardı.
DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN GEÇİŞLERİNİN ÖNLENMESİ HEDEFLENİYOR
Kurulumu tamamlanan güvenlik bariyeri yardımıyla düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtilirken, bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu ifade edildi.
İspanya medyası, yüzer bariyerin yasa dışı geçiş girişimlerini ciddi derecede durduracağını kaydetti.
NE OLMUŞTU?
Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.
İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.
SANCHEZ'DEN AB'YE MEKTUP
El Pais gazetesi, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderdiğini yazdı.
Sanchez'in, mektubunda Sebte'deki gelişmelerin ardından bazı AB üyesi ülkelerin İspanya'ya yönelik tutumunu eleştirdiği, tüm üye ülkelerin içişleri bakanlarının katılımıyla toplantı talep ettiklerini ilettiği kaydedildi.