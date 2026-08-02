İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini belirtirken, Sebte kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyer kuruldu.

İspanya'nın Kuzey Afrika toprağı Sebte (Ceuta) şehrine geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğü tahmin edilirken, can kaybı 67'ye ulaştı.

EFE haber ajansının emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Fas'tan İspanya'nın Sebte kentine geçen düzensiz göçmenlerin dönüşü sürüyor.

Son 30 saatte yaklaşık 69 bin 500 kişinin Fas'a geçtiğinin tahmin edildiği, gece boyunca yeni bir yasa dışı girişimin kaydedilmediği bilgisi paylaşıldı.

ÖLÜ SAYISI 67'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısında artış olduğu ve ölü sayısının 67'ye yükseldiği duyuruldu.

