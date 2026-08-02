Bloomberg tarafından yayımlanan dünya gıda raporuna göre, Karadeniz’deki askeri tırmanış ve El Nino kaynaklı aşırı sıcaklıklar, küresel tahıl ambarlarını doğrudan tehdit ediyor. Buğday fiyatları Temmuz ayında %10’dan fazla artarak son iki yılın en keskin yükselişine yöneldi. İran eksenli çatışmaların tetiklediği enerji ve gübre maliyetleri de küresel ölçekte yeni bir gıda enflasyonu dalgasını tetikliyor.

TAHIL FİYATLARINDA REKOR YÜKSELİŞ Küresel buğday ihracatının dörtte birinden fazlasını üstlenen Rusya ve Ukrayna’nın Karadeniz’deki liman ve lojistik altyapılarına yönelik saldırılarını karşılıklı olarak tırmandırması, deniz yolu sevkiyatlarını kilitlemiş durumda. Güvenlik risklerinin tavan yapması üzerine ticari gemilerin silahlandırılması gündeme gelirken, uluslararası piyasalarda buğday fiyatları Temmuz ayında %10’un üzerinde artış göstererek 2024’ten bu yana en yüksek aylık tırmanışını gerçekleştirdi.



"AVRUPA VE ASYA ZOR DURUMDA" Küresel gıda arzındaki daralma sadece Karadeniz’deki çatışmalarla sınırlı kalmıyor. Avrupa ve Avustralya’da etkili olan kuraklık ve aşırı sıcak dalgaları, Batılı üreticilerin rekoltelerinde son onlarca yılın en büyük düşüşüne yol açıyor. Asya kıtasında ise şiddetini artıran El Nino hava olayı, küresel pirinç üretimini vuruyor. Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan’da muson yağmurlarının zayıflaması ve Güneydoğu Asya genelindeki kuraklık, temel gıda maddesi olan pirincin referans fiyatlarını son 18 ayın zirvesine çıkardı.

BLOOMBERG’DEN ZAM UYARISI Önümüzdeki aylarda dünya genelinde gıda fiyatlarının keskin şekilde tırmanacağını aktaran Bloomberg, küresel arz zincirindeki kırılmaların tüketiciye doğrudan zam olarak yansıyacağını öngörüyor.



JEOPOLİTİK YÜK Çatışmaların Orta Doğu’ya yayılmasıyla başlayan İran savaşı, küresel tarım sektöründeki üretim maliyetlerini doğrudan sırtlıyor. Yükselen akaryakıt ve sentetik gübre fiyatları, Amerika’dan Asya’ya kadar çiftçileri üretim yapamaz noktaya getirirken, söz konusu tablo nihai tüketiciye küresel bir tedarik kırılması ve yüksek gıda enflasyonu olarak yansıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası