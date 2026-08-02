MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri devam ederken 14. beyaz önlüğün sahibi belli oldu. İki aşamalı mücadelede şeflerden en yüksek değerlendirmeyi alan yarışmacı, ana kadroya katılmaya hak kazandı. İşte, MasterChef ana kadroya katılan 14. yarışmacı...

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri devam ederken 1 Ağustos Cumartesi akşamı 14. önlük için mücadele yaşandı. İlk turdaki yemek etabını geçen yarışmacılar, ikinci aşamada hazırladıkları tabaklarla Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıktı.

MASTERCHEF'TE 14. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 1 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan bölümünde ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış oldu. Gecenin ilk aşamasında yarışmacılardan sebze güveci hazırlamaları istendi. Şeflerin lezzet, kıvam, pişirme tekniği ve sunum üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda başarılı bulunan altı yarışmacı ikinci tura yükseldi.

MasterChef'te 14. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar

İkinci etapta yarışmacılar, verilen ürünlerle tabaklar hazırlayarak beyaz önlüğü kazanmak için yeniden tezgah başına geçti. Tadımın ardından son değerlendirmeye Buse ile Kübra kalırken şeflerin kararı sonucunda gecenin en başarılı ismi Kübra oldu. Böylece Kübra, rakiplerini geride bırakarak MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosunun 14. yarışmacısı olmaya hak kazandı.

MasterChef'te 14. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacılar

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Kübra Satılmış'ın da kadroya katılmasıyla birlikte 1 Ağustos itibarıyla ana kadrodaki yarışmacı sayısı 14'e yükseldi. MasterChef 2026 ana kadrosunda Batuhan, Nilay, Hasan, Şirin Gül, Enes, Eyüp Can, Demirhan, Nurten, Burçin, Şadi, Muhammet ,Tolga, Ayşe ve Kübra bulunuyor.

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