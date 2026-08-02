İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'i transfer listesine aldı. İngiliz devinin, sarı-kırmızılıların gündemindeki Rafael Leao için de harekete geçtiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin transfer radarındaki yerini koruyor. Manchester United'ın ardından İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın da Nijeryalı yıldızı transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Victor Osimhen

TOTTENHAM'DAN DEV TRANSFER HAMLELERİ

İngiliz basınından BBC'nin haberine göre, bu yaz transfer döneminde yaptığı yüksek maliyetli takviyelerle dikkat çeken Tottenham'ın, bonservislere toplam 267 milyon euro harcadığı belirtilirken, hücum hattını bir yıldız isimle daha güçlendirmek istediği aktarıldı. Bu doğrultuda listenin üst sıralarında Victor Osimhen'in yer aldığı kaydedildi.

Victor Osimhen

RAFAEL LEAO DA LİSTEDE

Öte yandan haberde, Tottenham'ın yalnızca Osimhen'i değil, Milan forması giyen Rafael Leao'yu da transfer gündemine aldığı ifade edildi. Portekizli yıldızın ismi son dönemde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılıyordu.

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