Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan FETÖ timinin son firarisi Burkay Karatepe'nin nasıl saklandığı ortaya çıktı. Karatepe’nin Afyonkarahisar'da kağıt ve hurda toplayıcısı kılığında saklandığı, inşaatlarda Salih kod adıyla çalıştığı, 15 Temmuz'un 10. yılında hakkında çıkan haberlerin ardından da kaçma planı yaptığı belirlendi. Öte yandan İHA’larla adım adım izlenen hainin 2024 yılında çekilmiş, kendini bere ve montla kamufle ettiğin bir fotoğrafı da ortaya çıktı. İşte diğer detaylar…

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup timde yer alan Burkay Karatepe, 10 yıl sonra yakalandı. 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe’nin yakalanmasına ilişkin yürütülen operasyonun detayları ortaya çıktı.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepenin kaçış planı ortaya çıktı!

HURDACI KILIĞINDA SAKLANDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Yıllarca yurt dışına kaçtığı izlenimi veren Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da 10 yıl boyunca kağıt ve hurda toplayıcısı kılığında saklandı, inşaatlarda Salih kod adıyla çalıştı. 15 Temmuz'un 10. yılında hakkında çıkan haberlerin ardından da kaçma planı yaptı.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepenin kaçış planı ortaya çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, suikast timinin son firarisi eski yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ailesinin ikamet ettiği Eskişehir ve memleketi Afyonkarahisar'da takip çalışmalarını artırdı. Hainin 2026 yılı Şubat ayından itibaren Afyonkarahisar'ın Yarenler Mahallesi çevresinde olduğu tespit edildi.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepenin kaçış planı ortaya çıktı!

ANTALYA'DAN GSM HATTI

Karatepe'nin Antalya'da yaşayan bir vatandaş adına kayıtlı GSM hattını sadece ikameti çevresinde kısa süreli kullandığı belirlendi.

BİRLİKTE ÇALIŞTIĞI KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

31 Temmuz'da bir AVM'deki marketten gıda ve alkol alarak kent merkezinde bulunan İnaz Deprem Evleri bölgesindeki atıl bir binaya gizlenen Karatepe'nin yakalanması için önce birlikte inşaatlarda çalıştığı Özcan A. gözaltına alındı.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin kaçış planı ortaya çıktı!

Özcan A. ifadesinde "31 Temmuz'da onun isteği üzerine İnaz Deprem Evlerine kendi aracım ile bıraktım. Hatta öncesinde AVM'de marketten gıda maddeleri ve alkollü içecek aldık. Birlikte bu adrese gittik, bu bina atıl durumdaydı. Burada birkaç saat beraber kalıp alkol aldık. Daha sonra ben evime gittim" dedi.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin kaçış planı ortaya çıktı!

KAÇARKEN YAKALANDI

Hain, insansız hava araçları (İHA) ve termal izleme araçlarıyla adım adım takip edildi. 1 Ağustos 2026 gecesi saat 00:50 sularında, elinde siyah spor çantasıyla binanın üst katlarına doğru kaçmaya çalışan Karatepe, özel timlerin baskınıyla etkisiz hale getirildi.

Karatepe’nin yanındaki spor çantada yapılan incelemede; 98 adet Ata lira altın, 50 gram külçe altın, 4 adet yarım, 23 adet çeyrek altın, 33 bin 700 ABD doları, 2 bin 620 Euro ve nakit paralar olmak üzere toplamda 6 milyon 409 bin TL değerinde maddi kaynak bulundu. Karatepe, Muğla'ya gönderildi.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepenin kaçış planı ortaya çıktı!

Firari hain Hakkında düzenlenen iddianamede "Anayasal düzeni ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 6 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Karatepe, ayrılan bu dosyası üzerinden yeniden yargılanacak.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepenin kaçış planı ortaya çıktı!

2024’TEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

A Haber’de yer alan habere göre ise yakalanan Burkay Karatepe’nin 2024 Nisan'ında katıldığı bir etkinlikte bere ve montla görüntülendiği ortaya çıktı. Karatepe'nin, yüzünü gizleyerek tanınmamayı hedeflediği tespit edildi. Karatepe’nin nisan ayında bere ve montla kendini kamufle etmeye çalışması şüpheleri artırdı.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin kaçış planı ortaya çıktı!

MİT'İN YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLDİ

Öte yandan MİT'in yüz tanıma sistemi, Afyonkarahisar'daki Anıt Park civarındaki kameranın 14 Mart'ta kaydettiği kişinin yüzde 77 benzerlikle FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe olduğunu belirledi. Kentin çeşitli noktalarında 14 kez kamera ve yüz tanıma sistemiyle tespit edilen terörist Karatepe'nin saklandığı hücre evi, yapılan teknik çalışmanın ardından bulundu Terörist Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirip, şapka ve bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı kamera görüntülerine yansıdı.

10 yıllık firarın perde arkası! Nasıl saklandı? Suikastçı hain Burkay Karatepe'nin kaçış planı ortaya çıktı!

0,34 PROMİL ALKOLLÜYMÜŞ

İçişleri Bakanı Mustafa Çifti tarafından yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:

Adım adım takip edilen hainin, kaçtığı yollar tükenmiş, sığındığı karanlık dağılmış, taktığı bütün maskeler düşmüştür. Yakalanan hainin sağlık raporunda 0,34 promil alkollü olduğu tespit edilmiş, yakalandığı ininde uyuşturucu bulunmuştur. Milletimizin inancını yıllarca istismar eden bu mankurt zihniyetin temsilcisinin; zihinlerinde ihanet, hayatlarında çürüme vardır. Hain Burkay Karatepe hakkında; “Cumhurbaşkanına Suikast”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs”, “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme”, “Askerî Ceza Kanununa Muhalefet”, “Silahla, Birden Fazla Kişiyle Birlikte Konutta Geceleyin Yağma”,“Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” ve“Resmî Belgede Sahtecilik” suçlarından Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüzde adli işlemlere başlanmıştır.

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