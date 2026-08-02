ABD'de internetten satın aldığı kas geliştirme takviyesini kullanan Daniel Murphy, iki yıl içinde ağır psikoz geçirdi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) yaptığı laboratuvar incelemelerinde besin takviyesi şirketinin sahte ürünlerine gizlice testosteron karıştırdığı ortaya çıkarken, şirket yöneticileri hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de yaşayan Daniel Murphy, 2023 yılında kas kütlesini artırmak amacıyla internet üzerinden Paradigm Peptides adlı şirketten besin takviyesi satın aldı. Güvenli ve test edilmiş olduğunu düşündüğü ürünleri düzenli kullanan Murphy, kısa süre sonra hayatını kabusa çeviren ağır sağlık sorunları yaşamaya başladı.

İKİ YIL İÇİNDE HEM SAĞLIĞI HEM EVLİLİĞİ BOZULDU

İlk başlarda daha enerjik olduğunu ve antrenman performansının arttığını söyleyen Murphy, ilerleyen aylarda uykusuzluk, mani ve paranoya belirtileri göstermeye başladı. Eşinin kendisine komplo kurduğunu, yakınlarının ise kendisini öldürmek istediğini düşündüğünü anlatan Murphy'nin yaşadığı sorunlar, mahkemeye sunulan uzman raporunda testosteron kaynaklı steroid psikozu olarak değerlendirildi.

İLAÇLARIN İÇİNE TESTOSTERON KARIŞTIRMIŞLAR

Murphy yaşadıklarının nedenini anlayamazken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise Paradigm Peptides hakkında uzun süredir soruşturma yürütüyordu. Yapılan laboratuvar incelemelerinde şirketin sattığı SARM ürünlerinin tamamına kullanıcıların bilgisi dışında testosteron karıştırıldığı ortaya çıktı.

Kullandığı takviye hayatını kabusa çevirdi! Kas yapmak isterken aklını kaybetti

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Soruşturmanın ardından şirket sahibi Matthew Kawa, onaylanmamış ilaç satmak, ürün içerikleri konusunda tüketicileri yanıltmak ve sahte analiz belgeleri hazırlamak suçlarını kabul etti. Mahkeme Kawa'yı 5 yıl 10 ay, şirket yöneticilerinden Jennifer Stechkober'i ise 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

KALİTE BELGELERİ SAHTE ÇIKTI

İncelemelerde şirketin ürünlerini ABD'de üretildiği ve laboratuvar testlerinden geçtiği iddiasıyla sattığı, ancak takviyelerin Çin, Hindistan ve farklı ülkelerden ithal edildiği belirlendi. Ayrıca ürünlerin hiçbirinin test edilmediği ve kalite belgelerinin sahte olduğu tespit edildi.

Kaynak: BBC

Peptit ve SARM adı verilen bu deneysel ürünlerin özellikle kas geliştirmek isteyen sporcular arasında yaygın olarak kullanıldığı belirtilirken, uzmanlar bu maddelerin karaciğer hasarı, kalp-damar hastalıkları, kan pıhtılaşması ile ciddi psikiyatrik sorunlara neden olabileceğini vurguluyor.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından yüzlerce tüketici şirkete dava açtı. Mağdurlar arasında yer alan Daniel Murphy, takviyeleri bıraktıktan sonra sağlığına kavuştuğunu ve tazminat talebinde bulunduğunu söyledi. Uzmanlar ise internetten satılan ve resmi onaya sahip olmayan kas geliştirme ürünlerinin ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulunarak, tüketicilerin yalnızca sağlık otoritelerince onaylanmış ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirtti.

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