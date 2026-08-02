Galatasaray’da zincirleme bir transfer dalgası olabilir. Barış Alper Yılmaz’ı Avrupa’ya göndermeye hazırlanan sarı kırmızılılar, gelecek parayla sol kanat için Milan’dan Leao’yu orta sahaya da E. Frankfurt’tan Can Uzun’u almayı düşünüyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Aslan’da Barış Alper Yılmaz bu kez yolcu gibi. Geçen sezon ayrılığı direkten dönen ve sancılı bir süreçten geçen hücum oyuncusu Avrupa’ya doğru yol alıyor. Barış Alper, Galatasaray’ın çıkarlarının ön planda olduğunu belirterek kararı yönetime bıraktı. Monaco ve İngiliz kulüplerinin yakın takibindeki Barış’tan beklenti en az 35 milyon avro. Nitekim o rakamları gözden çıkaran kulüplerin olduğu biliniyor. Yılmaz’ın ayrılığı durumunda ise zincirleme bir transfer olayı gerçekleşebilir.

Barış Alper Yılmaz

CAN GELMEYE HAZIR

Dursun Özbek yönetimi, Yılmaz’ın ayrılığı sonrası doğacak boşluğu Milan’dan Rafael Leao’yu satın alma opsiyonu ile kiralayarak doldurmayı düşünüyor. Ve Barış’tan gelecek yüklü miktardaki bonservis bedeli ile millî oyuncu Can Uzun için harcanacak. Sarı kırmızılılar, E. Frankfurt’un 60 milyon avrodan kapıyı açtığı ve son olarak 40 milyon avroya kadar indiği 10 numara Can’ı 35 milyon avro bandında bitirmeyi düşünüyor. Uzun’un da “Kulüpler anlaşırsa gelirim” demesi eli güçlendiriyor.

LİGE KADAR BİTECEK

Camiada sabırların taştığı Galatasaray’da yönetim Barış Alper’in satışına bağlı olarak gerçekleştirmeyi planladığı Leao ve Can Uzun transferlerin iki haftaya kadar netleştirmek amacında.

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