Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun, teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisiyle ilgili tercihleri nedeniyle rahatsızlık yaşadığı öne sürüldü. İddiaya göre İspanyol yıldız, yaşadığı sıkıntıyı Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e aktarırken, deneyimli futbol adamı ise konuyu Kartal'la görüşeceğini söyledi.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Marco Asensio'nun, teknik direktör İsmail Kartal'ın kendisiyle ilgili bazı tercihleri nedeniyle rahatsızlık yaşadığı öne sürüldü.

Marco Asensio

OĞUZ ÇETİN İLE GÖRÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre Marco Asensio, yaşadığı rahatsızlığı Futbol Direktörü Oğuz Çetin'e aktardı. Tecrübeli futbolcunun, sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen Gornik Zabrze eşleşmesinde yeterince süre alamaması ve ikinci karşılaşmada oyundan çıkarılması nedeniyle teknik heyetin tercihlerini sorguladığı öne sürüldü.

Bu gelişmenin ardından kulüp içinde konunun değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Marco Asensio

"İSMAİL HOCAYLA KONUŞACAĞIM"

Haberde yer alan bilgilere göre Oğuz Çetin'in, Asensio'yu sakinleştirmek adına, "Bunlar çözülmeyecek şeyler değil. İsmail hocayla konuşacağım. Dert etme." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu sözlerin ardından taraflar arasında yaşanan rahatsızlığın giderilmesi için teknik heyet ile futbolcu arasında bir görüşme yapılmasının beklendiği ifade edildi.

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