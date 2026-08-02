Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede, tutuklu kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede tanık ifadeleri, ses kayıtları, mesajlaşmalar ve bilirkişi raporları delil olarak gösterildi. Savcılığın suçlamalarına ilişkin nihai kararı ise yargılama sonunda mahkeme verecek.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde geçen yıl evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü'nün (Gül Tut) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianamede olayla ilgili tanık ifadeleri, ses kayıtları, dijital veriler, mesajlaşmalar ve bilirkişi raporları ayrıntılı şekilde yer aldı.

18 METREDEN DÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

İddianameye göre olay, 26 Eylül 2025 tarihinde saat 01.26 sıralarında Çınarcık'taki evde meydana geldi. Güllü'nün, kızına ait odanın penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda, sanatçının kafatası ve omurga kırıkları ile iç organ ve büyük damarlarda oluşan ağır yaralanmalar sonucu gelişen iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

ADLİ TIP RAPORUNDAKİ BULGULAR

Toksikoloji incelemesinde Güllü'nün kanında 3,53 promil alkol bulunduğu, kullandığı ilaçların toksik seviyede olmadığı ve zehirlenmeye ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Adli raporlarda ölümün yüksekten düşmeye bağlı travmalar nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

'MALKATA' ŞARKISIYLA ODAYA ÇAĞRILDIĞI İDDİASI

Savcılık iddianamesinde olay gecesine ilişkin dikkat çeken ayrıntılara da yer verildi. Buna göre şüpheli Tuğyan Ülkem Gülter'in, arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan annesinin sevdiği "Malkata" isimli roman havasını açmasını istediği öne sürüldü. Müziği duyan Güllü'nün, banyodan çıktıktan sonra kızının odasına geldiği ve bir süre odadakilerle birlikte oynadığı aktarıldı. Savcılık, müziğin Güllü'yü odaya çekmek amacıyla açıldığını ve bunun planlanan eylemin parçası olduğunu değerlendirdi.

SES KAYDINDAKİ İFADELER İDDİANAMEDE YER ALDI

Dosyada bulunan ses kayıtlarının İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelendiği belirtildi. Raporda, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin alaycı ve neşeli bir tonla "Hadi görüşüürüüüz" dediğinin değerlendirildiği aktarıldı. Savcılık, bu ifadenin şüpheliye ait olduğu kanaatine varırken, ardından Güllü'nün iki eliyle kalça altından kavranarak pencereden aşağı atıldığı iddiasına yer verdi.

TANIĞIN DEĞİŞEN İFADESİ DOSYAYA GİRDİ

Olay sırasında odada bulunan Sultan Nur Ulu'nun ilk ifadesinde Güllü'nün alkollü olması nedeniyle pencereden düştüğünü söylediği, daha sonraki ifadesinde ise farklı bir anlatımda bulunduğu belirtildi. Son ifadesinde tanığın, Güllü'nün pencereye dönük şekilde bulunduğunu ve Tuğyan Ülkem Gülter'in annesini kalça altından kaldırarak pencereden attığını öne sürdüğü kaydedildi. Savcılık ayrıca tanığın avukatıyla yaptığı telefon görüşmesinde gerçeği anlatacağını söylediğine ilişkin tespitlere de yer verdi.

"BİR GÜN ANNEMİ CAMDAN ATIP ÖLDÜRECEĞİM"

İddianamede, şüphelinin olaydan aylar önce annesi hakkında kullandığı ileri sürülen mesajlar ve tanık beyanları da deliller arasında gösterildi. Üç ayrı tanığın, Tuğyan Ülkem Gülter'in kendilerine "Bir gün annemi camdan atıp öldüreceğim." dediğini anlattığı aktarıldı. Dosyaya giren mesaj kayıtlarında ise şüphelinin annesiyle ilgili ağır ifadeler kullandığı ve olaydan yaklaşık iki ay önce eski erkek arkadaşına "Annem birazdan kendini atıyor." mesajını gönderdiği öne sürüldü.

SES ANALİZİ VE KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Bilirkişi tarafından incelenen kamera kayıtlarının ham ses analizinde, düşme öncesinde üç ayrı darbe sesi tespit edildiği belirtildi. Raporda, ikinci ve üçüncü ses arasındaki yaklaşık 1,9 saniyelik sürenin yüksekten düşme ile zemine çarpma süresiyle uyumlu olduğu ifade edildi. Ayrıca ilk darbe sesinden sonra odadaki iki kişiden yaklaşık 7 saniye boyunca herhangi bir çığlık ya da yardım girişimine ilişkin ses duyulmamasının dikkat çekici olduğu değerlendirmesi yapıldı.

KAZA VE İNTİHAR İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma kapsamında olayın kaza ya da intihar olabileceği ihtimali de incelendi. Olay yerinde zemini kayganlaştıracak herhangi bir madde bulunmadığı belirtilirken, Güllü'nün sağlık geçmişinde intihar eğilimine ilişkin bir bulguya rastlanmadığı ifade edildi. Çok sayıda tanığın sanatçının yükseklik korkusu olduğunu anlattığı aktarılırken, bilirkişi heyeti geriye doğru düşmenin dışarıdan bir kuvvet uygulanmasıyla gerçekleşmesinin kaza ihtimaline göre daha olası olduğu yönünde görüş bildirdi. Adli Tıp Kurumu ise ölümün kesin nedeninin yalnızca tıbbi incelemeyle belirlenemeyeceğini, bunun adli soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DELİLLERİ KARARTMA VE TANIĞI ETKİLEME İDDİASI

İddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter'in olayın ardından eski erkek arkadaşından telefonundaki mesajları silmesini istediği, canlı yayında konuşmaması yönünde baskı yaptığı ve annesiyle ilişkilerinin iyi olduğunu söylemesini talep ettiği ileri sürüldü. Savcılık ayrıca tek görgü tanığı olan Sultan Nur Ulu'nun çevresiyle görüşmesinin engellenmeye çalışıldığı ve gerçekleri anlatmaması için tehdit edildiği iddialarına da yer verdi.

Dosyada, olay sonrasında Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun İstanbul'da kaldıkları otelde yurt dışına çıkış yollarını görüştükleri iddia edilen telefon konuşmalarının da bulunduğu belirtildi. Savcılık ayrıca şüphelinin telefonunu değiştirdiğini, cihazı fabrika ayarlarına döndürdüğünü ve bazı mesajları sildirmeye çalıştığını öne sürdü. Telefon incelemelerinde uyuşturucu maddelerin tespit süreleri, çözülmemiş davalar, seri katiller ve suç araştırmalarına ilişkin internet aramalarının bulunduğu kaydedildi. Buna karşın saç örneklerinde uyuşturucu ya da uyarıcı maddeye rastlanmadığı ve evde yapılan aramalarda suç unsuruna ulaşılamadığı ifade edildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Savcılık, tanık ifadeleri, dijital materyaller, mesaj kayıtları, ses analizleri, bilirkişi raporları ve olay sonrası davranışları birlikte değerlendirerek Tuğyan Ülkem Gülter'in annesi Güllü'yü tasarlayarak öldürdüğü kanaatine vardığını belirtti. Hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheli hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Öte yandan iddianamede yer alan değerlendirmelerin savcılığın iddialarını içerdiği, Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalara ilişkin nihai kararın ise yargılama sonunda mahkeme tarafından verileceği vurgulandı.

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