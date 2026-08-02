ABD'de bir okul bölgesi, öğrenciler arasında yaralanmalara yol açan metal termosları yasakladı. Yeni uygulamayla okul binalarında yalnızca plastik su şişelerine izin verilecek.

ABD’nin Kentucky eyaletinde yer alan bir okul bölgesi, öğrenciler arasında yaygınlaşan metal termosların fiziksel kavgalarda kafa travmalarına ve yaralanmalara yol açması üzerine sıra dışı bir güvenlik kısıtlamasına gitti.

Okul bölgesi yönetimi özellikle öğrenciler arasında popüler olan Stanley, Owala ve Brumate gibi markalara ait metal su şişelerinin okul binalarına sokulmasını tamamen yasakladı.

"SİLAH OLARAK KULLANILIYOR, BEYİN SARSINTISINA YOL AÇIYOR"

Yasağın gerekçesini açıklayan Okul Bölgesi Halkla İlişkiler Müdürü John Wright, "Giderek daha fazla öğrencinin termosları diğer öğrencilere karşı birer silah olarak kullandığını fark ettik. Bunu azaltmanın ya da durdurmanın en iyi yolu, binalarımızda artık bu şişelerin bulunmamasını sağlamaktır. Yönetimimiz bu öğretim yılında sadece plastik su şişelerinin kullanılmasına karar verdi." diye konuştu.

Okul yetkilileri de daha önce öğrencilerin birbirlerine fırlattığı veya darp aracı olarak kullandığı ağır metal şişeler nedeniyle hastanelik olan ve beyin sarsıntısı geçiren çocukların bulunduğunu bildirmişti. Kararın gecikmeli duyurulması nedeniyle özür dileyen yönetim, kuralın okul saatleri sonrasındaki spor ve kulüp aktivitelerini kapsamadığını belirtti.

Kafa travmalarına yol açıyordu: Okullarda popüler termosların kullanımı yasaklandı!

VELİLERDEN VE ÖĞRENCİLERDEN SON DAKİKA TEPKİSİ

Okul bölgesinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ve yorumlara kapatılan duyuru, okul alışverişini tamamlayan velilerin tepkisine yol açtı. Derslerin başlamasına az bir süre kala alınan kararı eleştiren veliler, salgın döneminde teşvik edilen su şişesi alışkanlığının güvenlik gerekçesiyle bu şekilde kısıtlanmasını orantısız bir adım olarak nitelendirdi.

Kafa travmalarına yol açıyordu: Okullarda popüler termosların kullanımı yasaklandı!

Yönetim ise yeni kuralın uygulanması sürecinde öğrencilere kademeli bir geçiş esnekliği tanınacağını açıkladı.

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