Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath'ın aktardığına göre, İran medyası Mücteba Hamaney'in bugüne kadar hiçbir ses kaydı yayımlamamasının arkasındaki güvenlik gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath kanalının haberine göre, İran'da yayın yapan Hamsheri kanalı, dini lider Mücteba Hamaney'in şimdiye kadar neden hiçbir ses kaydı yayımlamadığına ilişkin dikkat çeken bir analiz paylaştı.

Telegram üzerinden yayımlanan videoda, ses kayıtlarının gelişmiş istihbarat yöntemleriyle analiz edilerek konum ve teknik bilgiler elde edilebileceği gerekçesiyle Hamaney'in bu yöntemi tercih etmediği öne sürüldü.

Suudi basınının aktardığı bilgilere göre Tahran yönetimi, yabancı istihbarat teşkilatlarının ses dosyaları üzerinden yürütebileceği potansiyel takip ve analiz faaliyetlerini engellemek amacıyla tam bir dijital karartma uyguluyor.

CİHAZLARIN DİJİTAL İZİ

İran medyasının dikkat çektiği en kritik unsurlardan biri, her kapalı alanın kendine özgü bir akustik ses izine sahip olması. Gelişmiş yazılımlar sayesinde ses kaydındaki yankı ve frekanslar incelenerek kaydın yapıldığı odanın mimari detayları ortaya çıkarılabiliyor. Bunun yanı sıra binalardaki elektrik şebekelerinin sese bıraktığı mikro dip gürültüleri kaydın yapıldığı kesin tarihi, tam saati ve hatta bağlı bulunulan elektrik şebekesini deşifre edebiliyor. Ayrıca kullanılan mikrofon veya kayıt cihazının ürettiği harmonik bozulmalar da cihazın kimliğini belirleyen dijital bir parmak izi görevi görüyor.

Ses kayıtlarındaki yankı ve rezonans özellikleri kullanılarak konuşmanın yapıldığı ortamın teknik özellikleri ve bulunduğu mekan hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilebiliyor.

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Videoda, ses kayıtlarına yansıyan elektrik şebekesi frekanslarının analiz edilmesiyle kaydın yapıldığı tarih, saat ve hatta bağlı bulunulan elektrik hattının belirlenebileceği ifade edildi.

MİKROFON DA İZ BIRAKIYOR

İran medyasına göre kullanılan her mikrofon ve kayıt cihazı dosyada kendine özgü dijital iz bırakıyor. Özellikle cep telefonu mikrofonları ve düşük maliyetli kayıt ekipmanlarının oluşturduğu harmonik bozulmalar, kullanılan cihazın tespit edilmesine imkân sağlayabiliyor.

ORTAM SESLERİ

Haberde, havalandırma sistemleri, jeneratörler, klimalar ve diğer mekanik ekipmanlardan gelen arka plan seslerinin de kayıt alınan yerin belirlenmesinde kullanılabileceği öne sürüldü.

KONUŞMACININ FİZİKSEL DURUMU

Analizde son olarak, ses kayıtlarındaki nefes alışverişi, konuşma aralıkları ve rezonans verilerinin kişinin fiziksel durumu, stres seviyesi ve kalp atış ritmine ilişkin çıkarımlar yapılmasına imkan tanıyabileceği iddia edildi.

Bu nedenle Hamsheri kanalına göre Mücteba Hamaney'in şimdiye kadar herhangi bir ses kaydı yayımlamaktan kaçındığı değerlendirildi.

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