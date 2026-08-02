İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 1'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akvaryum Koyu'nda bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

34 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Lastik botu durduran ekipler 1'i çocuk 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak yapılan çalışmalar sonucunda göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli karada gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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