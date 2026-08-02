Yıl içerisinde hem Güneş hem de Ay tutulmaları meydana gelecek. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevi'nin 2026 Gök Olayları Yıllığı'nda yer alan verilere göre iki önemli tutulmadan yalnızca biri Türkiye'den gözlemlenebilecek. Tutulma tarihleri kamuoyunca sorgulanmaya devam ederken ''Güneş Tutulması Türkiye'de ne zaman, nereden izlenir?'' ve ''2026 Ay Tutulması ne zaman?'' gibi sorular da araştırılıyor. İşte, 2026 Güneş ve Ay Tutulması tarihleri ve saatleri...

Güneş tutulması Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'i kısmen veya tamamen örtmesiyle meydana gelerek yalnızca belirli bir hat üzerinde bulunan bölgelerden izlenebilir. Ay tutulması ise Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu Dünya'nın gölgesinin Ay'ın üzerine düşmesiyle oluşur. Ay tutulmaları geceyi yaşayan çok daha geniş bir coğrafyadan gözlemlenebilir ve özel bir ekipman gerektirmeden çıplak gözle güvenle izlenebilir. Peki, Güneş Tutulması Türkiye'de ne zaman, nereden izlenir? Ay Tutulması saat kaçta, ne zaman gerçekleşecek?

Güneş Tutulması Türkiye'de ne zaman, nereden izlenir? 2026 Güneş ve Ay Tutulması tarihleri

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE NE ZAMAN 2026?

12 Ağustos 2026 tarihinde tam Güneş tutulması olacak. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevi tarafından hazırlanan 2026 Gök Olayları Yıllığında yer alan bilgilere göre tutulma yılın en dikkat çeken gök olayları arasında.

28 Ağustos'ta ise parçalı Ay tutulması yaşanacak.

Güneş Tutulması Türkiye'de ne zaman, nereden izlenir? 2026 Güneş ve Ay Tutulması tarihleri

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ, NEREDEN İZLENİR?

12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulmanın yaşandığı sırada Güneş Türkiye'de ufkun altında olacak. Bu nedenle tutulma olayını ülkemizden gözlemleyemeyeceğiz.

Tam Güneş tutulmasını izleyebilmek isteyenler, tutulmanın tam geçiş hattında bulunan bölgelerde bulunmak zorunda olacak. İspanya'nın bazı kesimleri ile Avrupa'nın belirli bölgeleri ve Kuzey Atlantik hattı, tutulmanın en iyi gözlenebileceği yerler arasında.

TÜBİTAK'ın 2026 Gök Olayları Yıllığı'nda da 12 Ağustos'taki tam Güneş tutulmasının Türkiye'den görülemeyeceği belirtildi.

Güneş Tutulması Türkiye'de ne zaman, nereden izlenir? 2026 Güneş ve Ay Tutulması tarihleri

2026 AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılında Türkiye'den izlenebilecek tek tutulma ise 28 Ağustos'ta gerçekleşecek parçalı Ay tutulması olacak. Tutulma sabaha karşı başlayacak. İlk olarak saat 04.23'te Ay, Dünya'nın yarı gölge bölgesine girecek. Bu aşamada Ay'ın parlaklığında hafif bir azalma yaşansa da değişim her zaman kolay fark edilmeyebiliyor.

Tutulmanın daha belirgin evresi ise 05.33'te başlayacak. Bu saatten itibaren Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerinde net şekilde görülebilecek ve parçalı tutulma gözlemlenebilecek.

Tutulma en yüksek seviyesine 07.12'de ulaşacak fakat bu sırada Ay Türkiye'de batmış olacağı için maksimum evre ülkemizden izlenemeyecek. Parçalı tutulma 08.51'de sona erecek, Ay'ın yarı gölge bölgesinden tamamen çıkışı ise 10.01'de gerçekleşecek.

Güneş Tutulması Türkiye'de ne zaman, nereden izlenir? 2026 Güneş ve Ay Tutulması tarihleri

2026 AĞUSTOS GÖK OLAYLARI

09 Ağustos: Ay ve Mars birbirlerine yakın görünümde

10 Ağustos: Ay, Yer’e en yakın konumda (Saat: 14:13, 363.286 km)

11 Ağustos: Ay, Merkür ve Jüpiter birbirlerine yakın görünümde

12 Ağustos: Tam Güneş Tutulması (Ülkemizden gözlenemeyecek)

16 Ağustos: Ay ve Venüs birbirlerine yakın görünümde

22 Ağustos: Ay, Yer’e en uzak konumunda (Saat: 11:21, 404.642 km)

28 Ağustos: Parçalı Ay Tutulması (Saat: 04:23 - 06:14)

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