Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinde 2028'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması öncesinde otellerde rezervasyonlar iki yıl önceden dolmaya başladı. Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in görünen yüzünü tamamen kapatması sonucu meydana geliyor. Peki, tam Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, yaklaşık 850 yıl sonra bölgeden izlenebilecek ilk tam Güneş tutulması olacak doğa olayı, ülkenin güneyindeki Queenstown ile Dunedin arasında uzanan yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki bir hat boyunca etkili olacak.

22 Temmuz 2028 saat 16.17'de Ay, Güneş'in önünden geçerek Güney Yeni Zelanda'nın bazı bölgeleri üzerinde yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir gölge oluşturacak. Bu gölge bandının içinde kalan, batıda turistik Queenstown ile doğuda Dunedin arasında uzanan bölgelerde gündüz vakti 2 dakika 51 saniye boyunca tam karanlık yaşanacak.

850 yıl sonra ilk kez o bölgede görülecek! Tam Güneş tutulması ne zaman?

OTELLER ŞİMDİDEN DOLDU

Etkinliğe hâlâ iki yıl olmasına rağmen oteller şimdiden rezervasyon talepleri almaya başladı. Dunedin Leisure Lodge isimli otel ise, ücretsiz tutulma gözlüğü de içeren "Güneş tutulması paketi" için perşembe günü itibarıyla tamamen doldu.

Dunedin Belediye Başkan Yardımcısı Cherry Lucas da tutulmanın kent için önemli bir turizm fırsatı oluşturduğunu belirterek, 130 bin nüfuslu kente yaklaşık 30 bin ziyaretçinin gelmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni Zelanda'daki Tuhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin de Dunedin'in tutulmanın gözlemlenebileceği son büyük kara parçalarından biri olması nedeniyle dünyanın öne çıkan gözlem noktaları arasında yer alacağını ve insanların söz konusu bölgede ilk kez tam Güneş tutulmasına tanıklık edeceğini ifade etti.

Tam Güneş tutulması, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş'in görünen yüzünü tamamen kapatması sonucu meydana geliyor.

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